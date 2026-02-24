Grote bandentest wijst uit: koop dure banden en bespaar geld

Goedkoper en veiliger, wie wil dat nou niet?

Ja, er zijn genoeg zaken in het leven waar je prima op kunt besparen door voor een minder premium merk te gaan. Frisdrank, een bloempot en volgens sommigen benzine. Andere vertrouwen hun lief en leven bij bandenfirma’s als Linglong, Leao en Lassa. Behoren deze autobanden tot de categorie van spullen waarop je prima kunt besparen? Volgens de ANWB en de ADAC niet.

De Nederlandse en Duitse autohulpverleners hebben weer eens een middagje mogen buitenspelen. Het testpersoneel kreeg een Audi A4 onder de kont en experimenteerde met zestien verschillende allround-banden met alle het A-label van de EU. Het rubber is een maatje 225/50 R17. Deze bandenmaat komt volgens de onderzoekers veel voor in de grote middenklasse, zoals dus de Audi A4, maar ook modellen de BMW 3 en 4-serie, Ford Galaxy en S-Max, Mercedes C-klasse, VW Sharan en Volvo V60.

Bespaar geld door dure banden te kopen

De drie beste banden zijn van premiummerken Continental (de PremiumContact 7), Pirelli (Cinturato C3) en Goodyear (EfficientGrip Performance 2). ”Uit deze 3 banden kun je eigenlijk geen verkeerde keus maken, maar er zijn wel verschillen”, volgens de ANWB en ADAC.

De Continental is de beste op droog en nat wegdek, de Goodyear heeft een langere levensduur uitmuntende slijtvastheid en de Pirelli zit er precies tussenin. Over slijtage gesproken: de verwachting is dat dit type band ongeveer 41.500 kilometer moet meegaan. De Goodyears zouden 57.800 kilometer moeten halen, de Pirelli’s 48.600 kilometer, en de Conti’s 44.700 kilometer. De aanschafprijzen van de drie zitten ook dichtbij elkaar (180 euro voor de Continental, 190 euro voor de andere twee).

Slechtste banden

Reageer allen maar geschokt, want de vier budgetmerken eindigen de test helemaal onderaan. Kijk bijvoorbeeld naar de remweg in de regen. Op het natte asfalt liepen de remafstanden uiteen van 30,1 meter bij de premiumbanden tot 37,9 meter bij de goedkope meuk. Op het natte beton groeiden de verschillen zelfs naar 32,3 tot 44,5 meter.

Daarnaast slijten de betaalbare rubberen cirkels een stuk harder dan de duurdere equivalenten. Aan de onderkant van het spectrum vinden we de Linglong-banden. Als je dit soort wielomhulsel gebruikt, moet je hem al na 26.100 kilometer vervangen. En dat terwijl de norm dus 41.500 kilometer is. Dat het überhaupt verkocht mag worden.

Goedkoop is duurkoop

Tot slot bereken de ANWB en ADAC ook nog de kilometerkosten. Dit is de optelsom van de aanschafprijs, levensduur in kilometer en het brandstofverbruik. Wat blijkt? ”De vijf banden met de laagste kilometerkosten uit deze test zijn allemaal (dure) premium merken”, zeggen de onderzoekers.

Hoe dat kan? De ANWB: ”We hebben twee echt goedkope budget banden in de test (100 en 115 euro aanschafprijs) die maar 26.000 en 27.000 km mee gaan. Dan ben je uiteindelijk met een dure premiumband (aanschaf 190 euro) die meer dan 50.000 km mee gaat toch goedkoper uit. Zeker als die ook nog eens een (veel) lager verbruik heeft.”

Kortom, zo vat de ANWB samen, kijk bij het kiezen uit nieuwe banden naar testresultaten en niet alleen naar de prijs. ”Pas op met zomaar de goedkoopste op internet. Wij hebben vaak genoeg banden in de test gehad die echt slecht scoren en onveilig zijn”, rondt de ANWB af.