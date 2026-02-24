Olav Mol en Jack Plooij gaan nog jaren door met F1-commentaar!

De vertrouwde Nederlandse F1-stem en zijn trouwe hulpje gaan nog niet met pensioen.

‘Dag vrienden en vriendinnen van de sport’, brabbelt de oh-zo bekende stem van Olav Mol bij aanvang van iedere moderne Formule 1-race. Dit zullen zijn stembanden ook de komende jaren blijven doen. De inmiddels 64-jarige F1-veteraan blijft samen met zijn maatje Jack Plooij liveverslag doen van de Formule 1 tot en met het seizoen van 2028.

Mol en Plooij zullen dit echter blijven doen via de radio. Viaplay houdt de Nederlandse televisie-uitzendrechten van de Formule 1 en blijft bij het duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Voorheen kon je het geluid van Olav Mol alleen horen via een vreemde omweg, maar dat hoeft gelukkig al even niet meer.

Mol koopt via zijn radiostation Grand Prix Radio de exclusieve Nederlandse radiorechten nu in bij Viaplay. Of, zoals de bedrijven het zelfs noemen, er is nu sprake van een samenwerking tussen Viaplay en Grand Prix Radio. Beide bedrijven zijn natuurlijk heel blij met elkaar in het persbericht en doen het allemaal voor de Nederlandse F1-kijker, bladiebla… Voor het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij moet je tijdens de races afstemmen op FM 97.6.

Lees ook: F1 kijken in 2026: dit zijn de prijzen van Viaplay en F1 TV

Het einde in zicht?

De nieuwe overeenkomst betekent dus dat team Mol-Plooij de komende drie seizoenen niet of nauwelijks aanwezig zal zijn in de paddock. Het is daarna natuurlijk afwachten hoe F1-kijkend Nederland reageert op het vertrek van Max Verstappen uit de sport, mits hij zijn contract uitzit of niet verlengt.

Na het seizoen van 2028 nadert Mol zijn 67e levensjaar. Zou hij dan gaan denken aan een pensioen en zich voorgoed terugtrekken in Spanje? Of komen de F1-rechten na 2029 weer terug bij Ziggo Sport, creëert Rocco Coronel een nieuwe Verstappen-hype en moeten Mol en Plooij er nog een jaar of tien op geheel eigen wijze tegenaan? We gaan het zien.

Via Grand Prix Radio