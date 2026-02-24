Autoblog-lezer spot de opvolger van de viercilinder C63 AMG

Maar wat ligt er onder de kap?

Het is over en uit voor de Mercedes-AMG C63 E Performance, oftewel de viercilinder C63. Daar zal niemand een traantje om laten. De vraag is nu: what’s next? Nou, de auto die je op deze foto’s ziet.

De foto’s zijn vers van de pers, want Autoblog-lezer @james417 kwam deze auto zondagavond tegen in Stuttgart. We kijken hier naar een C-Klasse, en de vier uitlaten verraden dat het om een dikke AMG-versie gaat.

C53 AMG

Dit is echter geen C63 AMG, maar een C53 AMG. Dat kunnen we afleiden uit de ovalen uitlaten. Dit bevestigt de eerdere geluiden dat de C63 wordt opgevolgd door een C53. Die hadden we nog niet van de huidige generatie.

De specificaties kunnen we alvast invullen, want er is wél een CLE 53 en sinds twee weken ook een GLC 53. We kunnen dus rekenen op een 3,0 liter zes-in-lijn, die minstens 449 pk en 560 Nm levert. Het is geen V8, maar dit is toch een stuk beter dan een viercilinder.

Let wel: de C53 is de subtopper, dus het is geen directe rivaal van de M3 en de RS5. Tegelijkertijd is het wel het topmodel van de C-Klasse-range, want de C63 gaat naar verluidt geen comeback meer maken.

Facelift

Het nieuws zit ‘m overigens niet alleen in de motor. De C-Klasse krijgt ook een facelift over de hele linie. Deze foto’s verraden alvast dat de C-Klasse stervormige verlichting in de koplampen krijgt. Maar dat is geen verrassing als je de recente onthullingen van Mercedes hebt gezien. Waarschijnlijk gaat de neus heel veel lijken op die van de E-Klasse.

We krijgen ook alvast een blik op het interieur. Dit lijkt niet heel drastisch gewijzigd te worden. Waar de S-Klasse een Superscreen kreeg bij de facelift, lijkt de C-Klasse gewoon de centrale ‘iPad’ te behouden.

De onthulling van de gefacelifte C-Klasse laat niet lang meer op zich wachten. Die vindt naar verluidt in april plaats. De onthulling van de C53 AMG volgt waarschijnlijk later.

Bekijk alle foto’s van de nieuwe C53 op Autoblog Spots!