Deze iconische Jaguar XJR-9 heeft een Nederlands tintje

En welk tintje aan deze Jaguar is dan precies Nederlands? Nou, tipje van de sluier, het gaat om de bestuurder ervan.

Gisteren kon je op Autoblog al een mooi artikel lezen over 10 iconische winnaars van de 24 uur van Le Mans. En hoe hard je ook zocht, deze Jaguar kwam je in dat lijstje niet tegen. Nou zou je kunnen zeggen, “gemiste kans @willeme”, maar dat is het niet. Deze heeft Le Mans namelijk nooit gewonnen.

Maar deze iconische Jààààg heeft wel een andere legendarische race op zijn naam geschreven, namelijk de 24 uur van Daytona. En daar komt dat Nederlandse tintje om de hoek kijken, een van de coureurs was niemand minder dan Jan Lammers. Die stuurde dit blubberdikke apparaat in 1990 als eerste over de finish!

Deze iconische Jaguar wordt geveild

Je voelde hem natuurlijk al een beetje aankomen, er is iets met de Jaguar aan de hand. Anders zou er niet over worden geschreven. Dat klopt helemaal, de auto zal binnenkort in Monaco worden geveild door RM Sotheby’s. Dus als je genoeg centjes meebrengt, kan het jouw auto worden.

De verwachte opbrengst van deze Jaguar XJR-9 ligt namelijk tussen de 1,9 en 2,4 miljoen euro. Maar je weet, het zijn gekke tijden. Dat kan zomaar eens verdubbeld kunnen worden. Zeker als de auto een geschiedenis heeft, zoals deze.

Maar ook zonder die geschiedenis is het een pareltje hoor. Een hoogtoerige 6.0 V12, ontwikkeld door TWR Racing is op zichzelf al 1,9 miljoen waard, toch? Dus dan is de rest die eromheen zit eigenlijk gratis. Klinkt als een goeie deal.

Wil je meebieden? Dat kan zoals gezegd in Monaco en wel op 14 mei 2022. Wil je niet meebieden, maar wel graag de hele geschiedenis van deze Jaguar XJR-9 lezen en wat extra plaatjes zien, kijk dan even op de site van RM Sotheby’s.

Laat je even weten voor hoeveel je hem uiteindelijk gekocht hebt?