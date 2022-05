Iconische Le Mans winnaars, dit zijn er 10 op een rij!

Het begint weer te borrelen. De 10 meest iconische Le Mans winnaars op een rij. We verontschuldigen ons voor deze header, want de Fina McLaren won ‘m niet, maar wat een gave foto

Binnenkort dan is het weer zo ver, dan gaat de 24 uur van Le Mans van start. Het is misschien wel de gaafste en leukste race van het jaar. Samen met de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 is het de meest prestigieuze races van de kalender.

Iconische Le Mans winnaars

Uiteraard zijn de coureurs verantwoordelijk voor de overwinningen, maar de auto’s zijn bij Le Mans verhoudingsgewijs nog belangrijker. Ze moeten immers heel blijven. Mits correct uitgevoerd, zijn de auto’s ook nog eens zeer tot de verbeelding sprekend. Iconisch, als het ware! We gingen even aan de redactietafelen keuvelen over de meest iconische Le Mans winnaars en kwamen uit op deze top 10:

Mazda 787B

1991

De enige auto die Le Mans won met een wankelmotor. Dat niet alleen, voor lange tijd was het de ook de enige Japanse fabrikant die de 24 uurs-race wist te winnen. Mazda verscheen met drie auto’s (en een reserve) op Le Mans. De winnaar was voorzien van een zeer opvallende kleurstelling, met dank aan sponsor Renown (een kleding merk). Bijzonder is dat de 787B verder stiekem faalde.

Er werden nooit meer successen mee gehaald na 1991. Ook de doorontwikkelde versies niet. Ook vergat Mazda om het succes uit te buiten. Dat maakt allemaal niet uit, want als je dit apparaat op volle toeren hoort accelereren hoor je niets anders meer. Het geluid van de vierschijfs rotatiemotor gaat door merg en been. Die kleurstelling en dat geluid, meer heb je niet nodig om iconisch te zijn.

Porsche 917

1970

De Porsche 917 is misschien wel de meest iconische raceauto aller tijden. In tegenstelling tot de Mazda 787B van hierboven is de auto enorm succesvol geweest in allerlei raceklasses. Met een paar aanpassingen kon Porsche jarenlang succesvol racen met de auto die mede ontwikkeld werd door Ferdinand Piëch. De meest iconische versie is natuurlijk de 917K uit 1970 in de traditionele Gulf-kleuren. Stiekem willen we die allemaal, evenals zo’n mooi vierkant Heuer-horloge.

Steve McQueen maakte de auto vervolgens onsterfelijk in de toepasselijk genaamde film Le Mans. Het grappige is: de Gulf Porsche is het meest iconisch, maar daar won men de race niet mee. In 1970 won de 917K (rood met witte striping en Shell-sponsoring) en in 1971 wonnen Helmut Marko en Gijs van Lennep met een witte exemplaar met Martini strepen. Daarom kiezen we die.

Aston Martin DBR1

1959

De aanhouder wint. David Brown, de eigenaar van Aston Martin, wilde maar wat graag de 24 uur van Le Mans winnen. Destijds was de overwinning op Le Mans prachtig om je merk een imageboost te geven. Aston Martin wilde qua straatauto’s aanhaken bij de duurdere modellen op de markt en race-pedigree zorgde ervoor dat klanten het ervoor over hadden. Elk jaar ging er wel iets mis.

Of de auto was te langzaam, of te onbetrouwbaar en in veel gevallen: beide. In 1959 ging het echter goed. Met de Brit Roy Salvadori en de Amerikaan Caroll Shelby (ja, die ja) won men in de DBR1 dan eindelijk de befaamde 24 uurs-race. Nadeel, het geld was toen helemaal op bij Aston Martin en ze zijn bij wijze van spreken financieel nog steeds aan het bijkomen van die editie van Le Mans.

McLaren F1 GTR

1995

De McLaren moet ook in dit lijstje van iconische Le Mans winnaars staan. Het verhaal van de McLaren F1 is zeer bijzonder. Aanvankelijk is er niet eens het plan om te gaan racen met de auto. De auto is gewoon een showcase om te laten zien waar McLaren toe in staat is. Het ontwerp van Gordon Murray is echter dermate goed, dat met relatief weinig middelen het ze lukte de F1 GTR te ontwikkelen.

De race-versie heeft een restrictor en daardoor iets minder vermogen, maar dat mag de pret niet drukken. In 1995 verschijnen er zes exemplaren aan de start. Aanvankelijk zijn de open prototypes het snelste. Nadat die met pech en tegenslag te maken krijgen, komen de McLarens naar voren. Ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen.

Jaguar D-Type

1955

Soms kan één raceauto voor een heel merk het imago verbeteren. De Jaguar D-Type was absoluut zo’n auto. De auto maakte gebruik van de zescilinder lijnmotoren van de XK-sportwagen. Maar de D-Type werd compleet vanaf het ventieldopje opnieuw ontworpen.

Jaguar maakte slim gebruik van een laag gewicht met hoge mate van stijfheid (dankzij de Monocoque-constructie). Ook was de toepassing van aerodynamische features (zoals de vin aan de achterzijde) revolutionair. Tel daarbij op dat Jaguar een vrij beperkt budget had en het is een wonder dat ze drie jaar op rij de 24 uur van Le Mans wonnen.

Audi R8

2001

We kunnen een hele hoop Audi’s noemen die je kunt scharen onder de meest iconische Le Mans winnaars. Want ze hebben een hoop races gewonnen. In 1999 deed men het nog voorzichtig aan met de R8C en de R8R. Echter, een jaar later had Audi besloten dat ze met een Roadster mee gingen doen en een toptrio aan coureurs: Frank Biela, Emmanuelle Pirro en Tom Kristensen.

Dat trio won driemaal op rij voor Audi Team Joest. In 2003 won Bentley (ook met Tom Kristensen aan boord) met de EXP Speed 8, dat in feite een Audi R8 met een gesloten bodywork is. Daarna mocht Audi weer winnen met de R8 in 2004 en 2005.

Ford GT40

1966

Soms is het verhaal mooier dan de race. Ford wilde Ferrari kopen om zo actief te kunnen zijn op Le Mans. Enzo Ferrari ging daar in mee, totdat hij unaniem besloot het een dom idee te vinden en zich terug trok. Ford sloeg sportief toe en ging zelf aan de slag.

Met de hulp van een Europees chassis (Lola) en een extreem krachtige Ford V8 kon Ford ein-de-lijk Ferrari verslaan. Pas in 1966 gebeurde dat, terwijl Ford al jarenlang (tevergeefs) meedeed aan de 24 uurs race. Wel kon Ford profiteren van de ontwikkeling van de auto, want van 1966 tot en met 1969 won men vier keer op rij.

Bentley Speed Six

1928

We benoemden de Bentley EXP Speed 8 al eventjes. Dat was echter een omgekatte Audi R8. Nee, voor de iconische Le Mans winnaars van Bentley moeten we verder terug de tijd in. Er is echter een periode geweest waarin je kansloos was als je niet bij de Bentley Boys hoorde. De tactiek van Bentley was om niet zozeer de lichtste en meest wendbare auto te bouwen, maar grote ware auto’s met veel vermogen.

Ettore Bugatti noemde het gekscherend de snelste vrachtwagens ter wereld. Met name op de rechte stukken waren ze heel erg snel, daarbij gingen ze niet snel kapot en konden ze tegen een stootje.

Ferrari 166 MM Barchetta

1949

Ferrari is met negen overwinningen op Le Mans een van de meest succesvolle fabrikanten. Echter, die tijden van succes liggen al een tijdje achter ons. De eerste auto waarmee Ferrari de race won, was deze 166 MM Berlinetta Le Mans. De auto werd gebouwd met competitie in het achterhoofd.

Onder de kap ligt een Colombo V12 van slechts twee liter. Voor Lord Selsdon en Luigi Chinetti voldoende om de race winnend af te sluiten. Mede dankzij dit succes (de 166 won de Mille Miglia) kon Ferrari zijn naam vestigen als sportwagen- en raceautofabrikant.

Alpine A442B

1978

En zo zijn we aangekomen bij de laatste van de iconische Le Mans winnaars. We moeten wel een Franse fabrikant benoemen. Simpelweg omdat het een Franse race is. Daarbij zijn Franse merken. Alles aan de overwinning in 1978 was Frans. Renault is Frans, Alpine is Frans, Gordini (die de 2.0 V6 turbo onder handen nam) is Frans.

De coureurs Didier Pironi en Jean-Pierre Jaussaud: ook Frans. Brandstof? Elf. Er was overigens ook een A442 A, met een dakje.

