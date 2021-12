Deze epische Jag heeft wél de juiste motor

Deze vergeten supercar heeft wat de Jaguar XJ220 niet gegund was: een V12.

Jaguar en supercars: het is geen gelukkige combinatie. De C-X75 werd geschrapt, ondanks het feit dat iedereen ‘m bloedgaaf vond. Daarvoor was er de XJ220, maar dat was een beetje een anticlimax omdat die maar helft van het beloofde aantal cilinders kreeg. Weer daarvoor was er de XJR-15, een auto die grotendeels vergeten is. Dat heeft er onder andere mee te maken dat er maar 53 van gemaakt zijn.

Als basis voor de Jaguar XJR-15 werd de XJR-9 genomen, een succesvolle raceauto die onder meer de 24 uur van Le Mans op zijn naam schreef. De XJR-15 is in feite de straatversie van deze auto, maar kreeg wel een geheel eigen koetswerk. De auto werd getekend door Peter Stevens, de man die later ook verantwoordelijk was voor het design van de McLaren F1.

Die laatste auto is uitgegroeid tot misschien wel de meest iconische auto van de jaren ’90, maar de XJR-15 is juist in vergetelheid geraakt. Dat heeft de auto niet verdiend, want de XJR-15 was ook een buitengewoon spectaculaire en geavanceerde auto.

In tegenstelling tot zijn opvolger, de Jaguar XJ220, had de XJR-15 wél een V12. Een 6,0 liter V12 om precies te zijn, die goed was voor 456 pk en 569 Nm aan koppel. Dankzij het chassis en de carrosserie die volledig uit koolstofvezel en kevlar bestond woog de auto maar 1.050 kg. Daarmee weegt de XJR-15 minder dan een McLaren F1, terwijl het een grotere auto is.

Desondanks kon de Jaguar XjR-15 niet een gooi doen naar de titel snelste productieauto. Daarvoor was de topsnelheid van 307 km/u toch echt niet hoog genoeg. Met de XJ220 wist Jaguar wél een van de snelste auto’s ter wereld neer te zetten. Die klokte namelijk 338 km/u. Toch is de XJR-15 waarschijnlijk de meest sensationele auto om te rijden.

Van de XJR-15 zijn uiteindelijk maar 50 stuks gebouwd. Een van deze auto’s wordt nu aangeboden door RM Sotheby’s. De vraagprijs voor deze vergeten supercar uit de jaren ’90 is omgerekend 1,7 miljoen euro. Daarmee zit deze auto echt in een andere prijscategorie dan de XJ220, want die kun je al voor minder dan een half miljoen op de kop tikken.

Het is de nieuwe eigenaar aan te raden enige voorzichtigheid in acht te nemen. Niet alleen omdat het een kostbare auto is, maar ook vanwege het feit dat het een regelrecht racemonster is. En daarmee zit een ongeluk in een klein hoekje. Dat bleek eerder dit jaar nog op Goodwood.