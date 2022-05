Pardon!? Deze motorfiets met V8 en 400+ pk staat te koop in Nederland

Een motorfiets met 200 pk is al bloedjesnel, laat staan een exemplaar met V8 en dik 400 pk. En het leuke is: hij staat gewoon te koop in Nederland!

Boss Hoss BHC-3 V8 LS3

Je kijkt naar een Boss Hoss BHC-3 V8 LS3, ook wel ‘midlife crisis’ genoemd in normaal Nederlands. Nee, zonder gekheid: wat een apparaat is dit zeg! Hoewel je wellicht denkt dat je hier kijkt naar een klassieker, is niets minder waar. Want deze Boss Hoss V8 is met liefde in 2010 gebouwd. Hij heeft inmiddels 12.950 kilometer op de teller staan. Wat we ons afvragen: wat zou zo’n machine nu verbruiken?

6,2-liter LS3 V8

In het frame hangt een – hou je vast – 6,2-liter V8 LS3 van General Motors, goed voor dik 428 pk. Er zijn twee versnellingen, plus een handige achteruitversnelling om het manoeuvreren wat makkelijker te maken. Het gewicht verklappen we zo. Het spuitwerk is gedaan door GL Paints Special, een ander exemplaar in deze kleurstelling ga je dus niet vinden.

Superbike, soort van…

Ja, dit is een superbike, maar dan wel van een ander kaliber. Niet ‘super’ met betrekking op superlicht, extreem wendbaar of klaar om rondetijden op circuits te verbeteren. Wel ‘super’ als het gaat om afmetingen, power en gewicht. Over dat gewicht gesproken: start het trommelgeroffel. Deze Boss Hoss BHC-3 met LS3 V8 weegt 484 kilogram rijklaar. Schrik overigens niet van de prijs, want dit V8-gevaarte moet een slordige 64.500 euro opleveren.

Om deze ‘superbike’ even in perspectief te plaatsen met een volbloed superbike: voor 55.400 euro haal je bij Kawasaki een gloednieuwe Ninja H2R met 310 pk sterke supercharged viercilinder op. Ach, op elk potje past een dekseltje zoals grootmoeder altijd vertelde. Dus zal er ook ongetwijfeld een liefhebber zijn die deze motorbike met V8 op waarde kan schatten. Uniek is het absoluut.

Te koop in Venlo

Dit specifieke exemplaar staat overigens te koop bij H.D Service Venlo. En weet je wat: dit bedrijf heeft zelfs drie Boss Hoss-motoren met V8-krachtbron staan. Zelfs eentje met 502 Big Block V8 met een slagvolume van 8,2-liter. Vooruit: een foto dan.

Fotocredit: H.D. Service Venlo