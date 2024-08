Deze knappe stationwagen lusten we wel

Ziet er goed gelijnd uit toch? Dit is de Neta S Hunting Edition.

Wat een exotische naam. Dat kan niet Europees zijn! En inderdaad, Neta is een Chinees automerk en de Hunting Edition is de station daarvan. Eerder werd al een sedan voorgesteld en in april doken de eerste beelden op van de stationwagen.

De Chinezen hebben al eerder laten zien best wel oké familieauto’s te kunnen bouwen. De Nio ET5 Touring is een fraaie station die je af en toe op de Nederlandse wegen tegenkomt. De Neta S Hunting Edition is weliswaar een auto van een ander merk, maar niet minder knap!

Neta S Hunting Edition

Het betreft hier een elektrische auto mét Range Extender. Verfrissend, want hoe vaak kom je nog een nieuwe auto met een Range Extender tegen? De estate is 4,980 mm lang, 1,980 mm breed en 1,480 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2,980 mm.

De meeste elektrische auto’s voor het hele gezin zijn met name crossovers en SUV’s. Je ziet steeds meer elektrische stations komen, maar het aanbod is nog schaars. De kunst is ook om een knap model neer te zetten. Door de accu’s in de bodem oogt het al gauw als een hoge auto, als een verkapte crossover. Dat lijkt bij deze Neta S Hunting Edition reuze mee te vallen.

De aandrijflijn bestaat uit een 1.5 liter benzinemotor. Afhankelijk van de uitvoering krijg je daar een 31,71 kWh of een 43,88 kWh accu bij. Liever helemaal elektrisch rijden? Dat kan ook. De versies zonder Range Extender hebben een grotere 64,5 kWh of 91 kWh accupakket. Voor elk wat wils dus.

Neta is een automerk uit 2014 met Hozon Auto als autofabrikant. De ambitie is om ook auto’s naar Europa te brengen. Wie weet zien we deze Neta S Hunting Edition ooit op Hollandse bodem verschijnen. Eerst nog even de importtarieven aanvechten.