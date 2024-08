China pikt importtarieven niet en klaagt bij WHO

China is boos op de EU vanwege de verhoging van de importtarieven op Chinese auto’s en dus gaat China in beroep bij de WHO.

De Europese Unie heeft de importtarieven op Chinese auto’s flink verhoogd vanwege de oneerlijke concurrentie vanuit China. Op zich geen nieuws, maar het Chinese ministerie van Economische zaken doet vandaag een flinke boehoe bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO)

Tsunami aan Chinese auto’s

De Europese markt werd het afgelopen jaar overspoeld door goedkope elektrische auto’s uit China. Dat kost de Europese autofabrikanten marktaandeel. Prijzenoorlogen barsten los en de parkeerterreinen in de havens staan vol met splinternieuwe, nog niet verkochte, Chinese auto’s op zoek naar een baasje.

Dus werden er naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door de EU naar onterechte staatssteun nieuwe importtarieven voorgesteld. De Europese Unie heeft hiermee het doel om oneerlijke concurrentie te voorkomen op de Europese markt van auto’s die in China geproduceerd worden. De Chinese overheid wordt ervan beticht subsidies aan productiefaciliteiten te gunnen waardoor ze voor een lagere prijs kunnen produceren.

Afgelopen 5 juli zijn deze hogere importtarieven ingegaan en die kunnen oplopen tot 38 procent per auto. Serieus geld dus.

China doet huilie bij WHO

China heeft al gedreigd tot 25 procent importheffingen op auto’s van buiten China te gaan berekenen, ook op brandstofauto’s, maar eerst doet het land dus huilie huilie bij de WHO.

De Chinezen zijn namelijk van mening dat de maatregel ingaat tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie. We lezen via Nu.nl dat in het beroep staat dat het land er bij de EU op aandringt om de verkeerde praktijken onmiddellijk te corrigeren. Anders wordt de wereldwijde samenwerking bij de aanpak van klimaatverandering ondermijnt. Eat that Ursula!

Alternatief is natuurlijk om gewoon een Europees merk te worden. Dat is pas écht creatief in tegenstelling tot klagen bij de juffrouw.