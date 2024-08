BMW: aparte rijbaan voor elektrische auto’s

Leuk! Totdat iedereen een elektrische auto heeft en een aparte rijbaan niet meer werkt.

Als echte prestige over je eigen rijbaan kachelen, terwijl het volk gebruik moet maken van de reguliere banen voor auto’s met uitstoot. Bah! Als het aan Milan Nedeljković ligt, de hoogste baas van de productie bij BMW, komt er een aparte rijbaan voor elektrische auto’s op de snelweg.

Gratis parkeren in de stad

Dit waanzinnige idee is zeker niet de eerste keer dat geopperd wordt. Het was D66 die in 2023 al met een vergelijkbaar voorstel kwam. Een ander idee van Nedeljković is parkeren gratis maken voor elektrische auto’s in de stad. Ook dat idee is de afgelopen jaren vaker aan bod gekomen. Is deze productiechef stiekem aan het solliciteren op een baan als politici? De uitspraken zijn opgetekend door Münchner Merkur.

Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat elektrische auto’s aantrekkelijker worden. Misschien moet Nedeljković de vraag andersom stellen. Zijn elektrische auto’s niet goed genoeg dat ze al die voordeeltjes nodig hebben om aantrekkelijk te worden? Zijn elektrische auto’s juist niet de vooruitgang waar we allemaal op zitten te wachten? Vragen, vragen.

Een voorkeursbehandeling voor elektrische auto’s zou er volgens de productiebaas voor moeten zorgen dat mensen sneller overstappen van ICE naar EV. Deze maatregelen zouden een alternatief moeten zijn op het plan van de EU om de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor per 2035 te verbieden.

Geen subsidie

Met allerlei leuke ideetjes komen om elektrische auto’s aantrekkelijker te maken klinkt leuk. Het zijn echter tijdelijke acties. Het hele nut van een aparte rijbaan is natuurlijk weg als daadwerkelijk een groot deel van de mensen overstapt op een elektrische auto. Interessant genoeg is Nedeljković dan weer geen fan van een aankoopsubsidie op een EV, wat we de afgelopen jaren in Europa wel gezien hebben. Waaronder Nederland, maar na dit jaar is dat ook afgelopen.