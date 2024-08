Deze Lambo heeft af fabriek ‘lakschade’

Deze Lambo ziet eruit als ‘ie met een sleutel bewerkt is. En daar heeft iemand heel veel geld voor betaald.

Uniek zijn met een Lamborghini is nog niet zo makkelijk. Als je een opvallend groen, geel of oranje exemplaar bestelt ben je beslist niet de enige. Gelukkig kan Lamborghini’s Ad Personam programma uitkomst bieden.

Ad Personam kan niet alleen een uniek kleurtje voor je regelen, maar ook een kleurovergang (afgekeken van McLaren). En als je echt helemaal los wil gaan kun je de auto zelfs volledig met de hand laten beschilderen. Dit noemen ze Opera Unica.

Zo’n Revuelto Opera Unica zagen we al eerder, maar nu is Lamborghini weer bezig geweest. Het resultaat is een Revuelto die heel eh… bijzonder is. Het lijkt namelijk alsof deze auto ernstige lakschade heeft. Maar dat hoort dus zo.

De lak is niet geïnspireerd op bekraste en beschadigde auto’s, maar op de zee rondom Sardinië. Het schilderwerk doet denken aan de golven die op de rotsen slaan. Dat is in ieder geval het idee. Ook het interieur is uniek, met witte lijnen die in de stoelen geborduurd zijn.

Een artikel over bijzondere lak zou natuurlijk niet compleet zijn zonder het aantal uren te vermelden dat erin gestoken is. Lamborghini heeft zichzelf overtroffen, want ze zijn 475 uur bezig geweest met alleen de lak. Het borduurwerk in het interieur kostte ook nog eens 85 uur, mede omdat hiervoor een nieuw gereedschap ontwikkeld moest worden.

We zijn nu eigenlijk wel heel benieuwd wat dit grapje gekost heeft, maar dat vermeldt Lamborghini helaas niet. Het moge duidelijk zijn dat dit een optie is voor klanten waarbij geld geen enkele rol speelt.