In de lak van deze Revuelto is 435 uur gestoken

Lamborghini heeft de tijd genomen voor deze Revuelto Opera Unica.

De langverwachte opvolger van de Lamborghini Aventador werd in maart onthuld, maar de leveringen moeten nog op gang komen. We hebben de Revuelto dus nog niet echt in veel verschillende kleuren kunnen bewonderen. Dat kan nu wel, want Lamborghini presenteert een unieke uitvoering van de Revuelto, die bijzonder kleurrijk is.

Het gaat om een one-off uitvoering die Revuelto ‘Opera Unica’ is gedoopt. Aan de naam ligt het in ieder geval niet. De auto wordt gepresenteerd tijdens het Art Basel evenement in Miami en laat zien wat er allemaal mogelijk is binnen het Ad Personam-programma.

De Revuelto Opera Unica ziet eruit alsof ‘ie op hoge snelheid door een stapel met verfblikken is gereden, maar in werkelijkheid is deze lak het resultaat van een langdurig proces. De basis wordt gevormd door een kleurovergang van Viola Parsifae naar Nero Helene, met daaroverheen oranje en blauwe verfstreken.

De verf is allemaal met de hand aangebracht. Kennelijk was dit een tijdrovend karweitje, want volgens Lamborghini zit er in totaal 435 uur in de lak. Daarbij is ook 76 uur aan ontwikkeling en testen inbegrepen.

Lamborghini heeft sowieso de tijd genomen voor deze auto, want er is ook nog eens 220 uur in het interieur gestoken. Ook hier zijn een hoop kleurrijke details te zien. Als je goed kijkt zie je in de patronen het getal 60 terug, want Lamborghini viert dit jaar hun 60-jarig jubileum.

We zullen ook nog even de specificaties van de Revuelto benoemen, mocht je die nog niet uit je hoofd kennen. De atmosferische V12 is goed voor 813 pk en drie elektromotoren tillen het totale vermogen naar 1.001 pk. Exact net zoveel als een Veyron dus. De sprint van 0-100 km/u neemt ook evenveel tijd in beslag: 2,5 seconden.

Deze Lamborghini Revuelto Opera Unica heet niet voor niets zo: het blijft bij één exemplaar. Maar als je zelf ook iets bijzonders wil dan ben je natuurlijk van harte welkom bij de Ad Personam-afdeling van Lamborghini.