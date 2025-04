Kijk, Volvo-zustermerk komt wél met een nieuwe station

In tegenstelling tot Volvo, ziet Zeekr nog wel brood in stationwagens.

Zeg je stationwagen, dan zeg je Volvo. Ten minste, dat was altijd zo. De V90 heeft echter geen opvolger gekregen, terwijl de ES90 een sedanachtige crossover is geworden. Er is nog wel de V60, maar die krijgt potentieel ook geen opvolger.

Volvo lijkt dus geen brood meer te zien in stationwagens, maar zustermerk Zeekr gek genoeg nog wel. We kennen al de Zeekr 001 (wat een shooting brake is) en nu onthuld Zeekr de 7 GT. Dit is ook een sportief gelijnde stationwagen.

We zagen al teaserplaatjes van de Zeekr 7 GT, maar nu is de auto helemaal onthuld. Overigens was er al een normale Zeekr 7, wat een sedan is. In China gaat deze auto als 007 door het leven, maar hier in Europa gaat ‘ie gewoon 7 heten. Jammer voor de Bond-liefhebbers…

Met een lengte van 4,86 meter zit de Zeekr 7 GT tussen de V60 en de V90 in qua formaat. De auto is ook een maatje kleiner dan de Zeekr 001. De Zeekr 7 GT deelt zijn platform niet met een Volvo, maar wel met de Smart #5.

De specificaties zijn behoorlijk premium. De topversie heeft een 100 kWh-accu, goed voor een range van 825 kilometer. Volgens de CLTC-cyclus welteverstaan, dus de WLTP-cijfers zullen iets lager uitvallen. Een versie met 75 kWh-accu levert 650 kilometer range.

Dankzij 800V-technologie en een LFP-accu, kan de Zeekr 7 GT ook razendsnel laden. Laden van 10 naar 80% zou slechts 10,5 minuten in beslag nemen. Dat is serieus snel. Aan vermogen uiteraard ook geen gebrek: de Dual Motor variant beschikt over 646 pk en 710 Nm. De instapper heeft ook al 421 pk en 440 Nm.

We weten nog niet precies wanneer, maar deze auto komt ook naar Europa. Een prijs hebben we nog niet, maar we kunnen wel een inschatting maken op basis van de Zeekr 7X. Dat is een crossover met dezelfde techniek. Die is er vanaf 53 mille, dus de Zeekr 7 GT gaat daar waarschijnlijk ietsje onder zitten.