Koop deze prachtige Benz op Marktplaats (want nieuw kan niet meer)

Zeg nou zelf: dit is toch een plaatje?

Mercedes is de laatste jaren aan het schrappen in het modellengamma en daarmee zijn we helaas een van de gaafste modellen kwijtgeraakt. We hebben het over de S-Klasse Coupé. Die keerde bij de nieuwe generatie niet terug, en de cabrio evenmin.

Je zult je dus tot de tweedehands markt moeten wenden, en laten we nu net een heel fraai exemplaar gevonden hebben. Deze S-Klasse Coupé is uitgevoerd in donkerrood, misschien wel de perfecte kleur voor deze auto. Ook heel fraai: volledig zilverkleurige velgen! We missen alleen nog een beige interieur, maar ja, je kan niet alles hebben.

Het betreft een S63 AMG, om precies te zijn eentje van na de facelift. Die kun je herkennen aan de grille met verticale spijlen. Een populaire modificatie op de wannabe-AMG’s van deze wereld, maar hier is het dus volledig origineel.

Belangrijker nog: de S63 kreeg met de facelift een compleet andere motor. De 5,5 liter biturbo V8 werd vervangen door de 4,0 liter biturbo V8. Ondanks de kleinere cilinderinhoud steeg het vermogen wel van 585 pk naar 612 pk. Het koppel is in beide gevallen 900 Nm. De S63 Coupé heeft na de facelift altijd 4Matic, waar er voorheen ook nog de optie was voor puur achterwielaandrijving.

Aan performance geen gebrek in deze Mercedes, maar ook qua luxe kom je niks te kort. Deze S63 is uitgevoerd met onder meer een Burmester Surround Sound-systeem, stoelmassage, panoramadak met Magic Sky (instelbare doorzichtigheid) en Swarovski-kristallen in de koplampen.

Sinds 2019 is er al dik een ton op afgeschreven, maar dan is de vraagprijs nog steeds stevig. De auto wordt aangeboden op Marktplaats voor €149.995, met 71.000 kilometer op de teller. We zouden zeggen: sla je slag, want dit is hoogstwaarschijnlijk de enige in Nederland met deze kleur.