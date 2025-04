Nederlandse eigenaar laat gaafste BMW’s ooit veilen

Hoe cool ben je als je een matchende BMW M1 en 507 hebt?

Wat is de gaafste BMW ooit? Dat is natuurlijk persoonlijk, maar als er gestemd moet worden zullen de 507 en de M1 waarschijnlijk heel hoog eindigen. Dit zijn iconen uit respectievelijk de jaren ’50 en de jaren ’80. Deze beide auto’s worden binnenkort geveild, in een matchende kleurstelling.

De auto’s worden geveild door het Amerikaanse Broad Arrow Auctions tijdens Villa d’Este. Dit is dus zeker geen Nederlandse veiling, maar wat schetst onze verbazing? Deze pareltjes komen gewoon van een Nederlandse eigenaar.

BMW 507

De BMW 507 is misschien wel de fraaiste Duitse auto ooit, met lijnen die haast Italiaans aandoen. De auto is echter ontworpen door een rasechte Duitser, Albrecht von Goertz. Onder de fraaie motorkap gaat een 3,2 liter V8 schuil, die goed is voor een bescheiden 150 pk, naar hedendaagse begrippen.

De oplettende kijker had op de headerfoto al kunnen zien dat er gewoon Nederlandse kentekens zitten op de 507. Om even aan te geven hoe bijzonder deze auto is: er staat slechts één ander exemplaar op Nederlands kenteken. In totaal zijn er 252 van dit model gebouwd, van 1956 tot 1959.

Deze auto dateert uit 1958 en is maar liefst 46 (!) jaar in het bezit geweest van de eerste eigenaar. De Nederlandse eigenaar – die de auto in 2018 importeerde – is nog maar de derde eigenaar. Toevallig weten we ook wat de eigenaar er in 2018 voor betaald heeft: €1,8 miljoen. De verwachte opbrengst is nu €2 tot €2,3 miljoen, dus dat lijkt een goede investering te zijn geweest.

BMW M1

De M1 is de eerste en tevens de laatste supercar van BMW. In tegenstelling tot de 507 is deze BMW wél ontworpen door een Italiaan, namelijk Giorgetto Giugiaro. Achter de voorstoelen ligt een 3,5 liter zes-in-lijn, die later in aangepaste vorm zijn weg naar de M5 zou vinden. In de M1 levert het blok 277 pk.

Ook de M1 is zeer zeldzaam, met een totale productie van 399 exemplaren. Dit exemplaar is 29 jaar in handen geweest van Vijay Mallya, die je nog kunt kennen als de mede-oprichter van Force India. Sinds 2019 is de auto geregistreerd in Nederland.

Relatief gezien is de M1 een koopje, want de verwachte opbrengst is ‘slechts’ €475.000 tot €575.000. Dat valt reuze mee, voor een iconische en überzeldzame sportwagen.

Wat deze BMW’s echt waard zijn weten 28 mei, als deze auto’s geveild worden door Broad Arrow Auctions.