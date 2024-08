Zo hoog zijn elektrische auto’s écht

We ontdoen elektrische auto’s van hun ‘make-up’ om te kijken hoe hoog ze nu echt zijn.

Een elektrische auto zou de ontwerpers meer vrijheid moeten geven, maar er moet natuurlijk nog wel ergens ruimte zijn voor een accupakket. Bij cross-overs is dat geen enkel probleem: die zijn toch al hoog. Bij sedans is het wat lastiger. Een fraaie sedan moet laag en gestrekt zijn. En dan zit zo’n dikke accu in de bodem toch behoorlijk in de weg.

We zien daarom dat designers hun uiterste best doen om de hoogte van een auto te maskeren. Bij de kersverse Audi A6 e-tron (de aanleiding voor dit artikel) deden ze dat slim met een zwart designelement aan de onderkant. Maar wat blijft er nog van het design over als je dat weghaalt in Photoshop…?

Audi A6 e-tron

Wat blijkt? Dat zwarte element is broodnodig. Als je dat weghaalt valt namelijk pas echt op dat de A6 e-tron een stuk hoger is dan een normale sedan. Dan is het opeens een behoorlijk lompe auto. Maar eerlijk is eerlijk: het designtrucje werkt wel.

Volkswagen ID.7

Volkswagen heeft nog een dappere poging gedaan om de hoogte van de ID.7 te verbloemen met een zwarte onderkant, maar dat is niet helemaal gelukt. De ID.7 ziet er gewoon heel erg hoog uit voor een auto die de elektrische Passat moet zijn. En dat wordt helemaal duidelijk als je het zwarte gedeelte meespuit.

BMW i5

Bij de i4 – die ook een behoorlijke hoge taillelijn heeft – paste BMW geen trucjes toe, maar bij de i5 hebben ze wel de zwarte marker tevoorschijn gehaald. Als we dat weghalen in Photoshop krijg je een klein beetje het hangbuikzwijneffect, maar eerlijk gezegd valt het nog reuze mee. Sterker nog: misschien is de i5 wel mooier zonder de zwarte onderkant.

Mercedes EQE

De Mercedes EQE is sowieso al een hele moeilijke auto qua proporties en dat wordt er natuurlijk niet beter op als we de zwarte make-up weghalen. Het klein beetje elegantie dat de auto nog had is dan echt compleet verdwenen.

Kan het ook anders? Jazeker, de Porsche Taycan en Audi e-tron GT bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is om een elektrische sedan te maken die gewoon laag is en fraaie proporties heeft. Het kán dus wel.