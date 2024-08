AB Garage: dag M135i, hallo M140i!

Wat doe je als je 1-serie aan vervanging toe is? Juist, een 1-serie kopen.

Ja, ik heb weer een BMW 1-serie gekocht, al is deze niet exact hetzelfde als mijn vorige. Deze heeft namelijk minder pedalen, meer aangedreven wielen en een B58! Ik heb nooit eerder twee keer na elkaar hetzelfde merk auto gekocht, laat staan hetzelfde type! Hoe is dat dan zo gekomen?

M135i

Laten we beginnen met een korte terugblik op mijn oude 1-serie. Ik kocht in 2019 mijn vorige BMW 1-serie, een M135i met handgeschakelde versnellingsbak, omdat ik graag eens een potente achterwielaandrijver wilde ervaren. Daarvoor reed ik een Renault Mégane 3 RS, een heerlijke rijdersauto, maar ik wilde graag eens iets anders proberen. Uiteraard werd ik daarin ook wel besmet door Wouter, die op dat moment in een vijfdeurs M135i reed.

Van een Duitse politieagent kocht ik een wit driedeurs exemplaar, met handbak, Alcantara bekleding, groot scherm en HK-audio. Uiteraard werd deze verder aangepakt door ondergetekende, met onder andere een AST 5100-schroefset, MHD-tuning naar zo’n 400 pk en een OS Giken Superlock-sperdifferentieel van Hardeman Motorsport.

Na vier jaar en veel plezier met mijn getjoende BMW begon ik echter te rekenen. Met zo’n vijfentwintigduizend kilometer per jaar zou ik op een gegeven moment over de 200.000 kilometer heen gaan, en dan ben je natuurlijk de sjaak qua restwaarde. Ik stond dus voor de keuze: doorrijden en wat zaken aanpakken qua preventief onderhoud, of een andere auto kopen.

Logische opvolger zou natuurlijk een M-product geweest zijn; een M2 of M3 lonkt ook zeker wel, maar eigenlijk is voor mijn gebruik zo’n 1-Serie gewoon echt heel goed. En dan bedoel ik uiteraard de F20/F21; tot de op het MINI-platform gebaseerde F40-reeks voel ik me wat minder aangetrokken.

M140i in de Autoblog Garage

Het enige dat ik miste, was een automaat (de BMW-handbak is geen parel) en CarPlay zou wel leuk zijn. Daarnaast heeft de nieuwere versie die fantastische B58-motor, waar erg veel potentie in zit. Oftewel: een M140i moest het worden en zie hier het resultaat in de Autoblog Garage! Dan het liefst wel eentje van na de tweede facelift (LCI2 in vaktermen), met onder andere een ander dashboard en wat kleine technische updates.

Ook maar meteen een xDrive-variant met vierwielaandrijving; dat wilde ik wel eens een keer proberen. Zeker met wat tuning komt er een beste bak vermogen uit die B58-motor, en zo krijg je dat ook goed op de weg. Winters doen we in Nederland niet meer aan, maar ik heb wel de droom om die in het buitenland een keer op te zoeken voor een roadtrip, en dan is aandrijving op alle vier de wielen ook wel een fijne bonus.

Zoektocht

Daarmee begon het dagelijkse riedeltje van alle verkoopsites afspeuren, waarbij de radar al snel op onze Oosterburen gericht werd. Ik wilde graag weer een driedeurs; als lang persoon zit ik daarmee minder dicht bij de B-stijl, en het gebrek aan mini-mensen in mijn leven betekent dat ik zelden de achterbank gebruik. Dat maakte de spoeling wel meteen een stuk dunner, want het merendeel van het aanbod bestaat uit vijfdeurs exemplaren.

Ik ging tussendoor ook nog kijken bij een exemplaar dat in Nederland te koop stond, maar die was uiteraard te duur, had teveel kilometers en er lag een kaart op het dashboard met een astronomisch bedrag aan bijkomende kosten voor aflevering.

Een Duitser moest het worden, en mijn telefoonaccu werd grotendeels leeggetrokken door de apps van mobile.de en AutoScout24. Met die laatste kun je ook heel Europa doorzoeken, en daar had ik voor de zekerheid óók maar een waarschuwing voor ingesteld. Zo kwam ik op het spoor van dit exemplaar, dat in België te koop stond. Vanwege mijn aversie jegens het koop-/verkoopproces van auto’s had ik, net als bij de vorige Einser, de hulp van Bart Kuus van BMWtouringkopen.nl ingeschakeld, en die wist me te vertellen dat het aankopen van auto’s in België nog eenvoudiger is dan in Duitsland. “Mooi, regel maar!” is de managementsamenvatting van mijn reactie, en zo geschiedde.

Historie

De auto bracht zijn eerste levensjaar ironisch genoeg in Duitsland door als Jahreswagen van een BMW-fabrieksmedewerker, maar werd daarna door een Belgische BMW-dealer geïmporteerd en aan een BMW-fanaat verkocht. Die zorgde er netjes voor, maar reed er best weinig mee, want na vijf jaar stond de teller slechts op zo’n 45.000 km. Allemaal netjes te traceren via het BMW-onderhoudssysteem en de Belgische variant van onze NAP.

Eigenlijk wilde ik een Estoril blauwe auto met Alcantara-interieur hebben, maar zoals ik al zei, het aanbod is beperkt en de eigenlijk door mij gewenste Melbourne rode uitvoering bleek nog zeldzamer. Het werd dus deze zwarte auto met zwart leer, waar mijn inner-Sjonnie toch een zwak voor heeft op een vlotte 1-serie. Het gezegde luidt: “buy the spec”, en dat was hier ook zeker het geval voor mij. Eén van de allerlaatsten, van eind april 2019, en lekker vol, zoals dat vaak gaat met uitzwaaimodellen.

Shadow Line (dus met de donkere lampen), adaptief onderstel, grote navi, Harman Kardon stereo, schuifdak, verwarmd stuur, dimmende binnenspiegel, parkeersensoren rondom, etc. Wel met handbediende stoelen; die kunnen iets lager dan de elektrisch verstelbare variant, een must met mijn lengte. Als bonus zit er ook nog eens een Akrapovic-uitlaatsysteem onder.

De koop verliep vlekkeloos dankzij Bart; hij regelde alles: hij onderhandelde de prijs, haalde de auto op, controleerde hem grondig en zorgde voor de RDW-inschrijving. Ik hoefde alleen maar te betalen voor zijn diensten en de auto op te halen. Mijn oude auto verkocht hij ook voor me, wat supernetjes verliep. Tegen betaling uiteraard, maar voor een stuk ontzorgen heb ik graag wat over.

Rijervaring

De auto is inderdaad echt zo netjes als ik verwachtte, waarbij ik moet opmerken dat ook mijn oude M135i na 193.000 km nog vrij strak aanvoelde. De nieuwe weegt zo’n 100 kg meer dan de vorige, wat je een beetje kunt merken. Het adaptieve onderstel heeft zoals wel vaker twee standen waar je eigenlijk een goed gemiddelde van zou willen hebben. In Comfort net wat te weinig controle over de massa, in Sport stugger dan gewenst als het asfalt geen biljartlaken is.

B58

De aandrijflijn is wel echt een genot; de B58 bleek al een (vrij mild) chipkuurtje te hebben, samen met de alom geprezen ZF achttraps automaat surf je constant op een bult aan koppel. Andersom is de aandrijflijn ook heerlijk bij de les als je de boel in Sport of Sport+ knalt. Rijdend zit ie qua prestaties in de buurt van mijn M135i, maar de 0-100 km/u sprint lukt met deze in 4 seconde rond volgens Dragy.

De N55-motor in mijn vorige auto klonk misschien iets mooier, wat zangeriger, maar dankzij het Akrapovic-systeem zit er een heerlijk donker geluid in de nieuwe. Toen ik er even met mijn hoofd onder kroop bleek ook de Akrapovic-midpipe aanwezig te zijn; het OPF-filter is ergens in België achtergebleven, wat het fraaie geluid mede verklaart.

Vierwielaandrijving

En xDrive dan? Mja… Tijdens de twintig minuten durende rit van BMWtouringkopen naar huis had ik dat voor mijn gevoel al een beetje uitgespeeld. Op het moment dat de voorganger met achterwielaandrijving en sperdifferentieel spannende (en vermakelijke) dingen begon te doen, voel je nu de voorwielen aan het werk gaan. Aan de andere kant vraagt een vierwielaandrijver ook weer om een andere aanpak qua rijstijl, wat ik ook wel weer leuk vind om te ontdekken. Als kanttekening: ik heb vrijwel alleen nog maar met droog wegdek en meer dan 20 graden buitentemperatuur gereden; met koud en nat gaat het ook wel weer anders zijn. Daarnaast denk ik dat hier met modificaties nog meer plezier uit te halen valt.

Voor de rest is het qua rijden, zitpositie en gebruik natuurlijk een feest der herkenning, waarbij ik moet opmerken dat het schuifdakje me nog beter bevalt dan verwacht. Nooit gedacht dat ik er bewust voor zou kiezen, maar nu met het fraaie zomerweer heb ik bijna iedere rit het dakje wel deels op de kantelstand staan. Daarmee hoor je ook wat meer van het uitlaatgeluid trouwens!

Zuiniger

Saai voor een sportieve auto, maar leuke bijkomstigheid: met een vergelijkbare rijstijl als de vorige is deze dankzij de efficiënte B58 en de lange versnellingen van de automaat zo’n liter per 100 kilometer zuiniger.

Uiteraard heb ik ook voor deze M140i in de Autoblog Garage weer allerlei grote en kleine plannen bedacht, waar ik jullie de komende tijd over ga berichten in deze serie!

