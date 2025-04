Jaguar F-Type Project 7: subtiel aangescherpte hommage aan de D-type

Naast vele klassieke snoepjes stond op Techno Classica ook deze moderne hommage aan een klassieker.

De fraaie tweezitter is inmiddels helaas uit productie, maar de geschiedenis heeft gelukkig wel voor een reeks hele fijne Jaguar F-Types gezorgd. De meest bijzondere is de Project 7, een hommage aan de Jaguar D-Type uit 1954 waarmee het Britse merk succesvol was in de racerij. Op de beursvloer van Techno Classica in Essen schittert een fraai diepzwart exemplaar met de witte overdwarse Project 7-streep over de motorkap.

Het opvallendste element is de verlengde hoofdsteun die mooi aerodynamisch afloopt, precies zoals bij de D-Type. Een fikse spoiler achterop is dan weer juist een heel erg modern element dat deze hommage kenmerkt.

De F-Type Project 7 werd in 2013 als prototype geshowd op Goodwood. Het was aanvankelijk een hobbyproject van de ontwerpafdeling van Ian Callum. Het productiemodel zag in 2014 het levenslicht, het jaar waarin de D-Type zijn 60e verjaardag vierde. Het moderne eerbetoon van Jaguar Special Vehicle Operations is bedoeld om open te rijden. De voorruit is 3 centimeter verlaagd ten opzichte van de reguliere modellen. En er is geen cabrioletkap aanwezig, maar slechts een tentdakje voor als het onverhoopt gaat regenen.

Agiliteit

Technisch is het een opwaardering van de F-Type 5.0 V8 in R-uitmonstering die van 550 naar 575 pk is getild, met 680 Nm aan koppel. De carrosserie is volledig van aluminium wat 80 kilo gewichtsbesparing oplevert ten opzichte van de reguliere F-Type cabrio. De onderstelafstemming is veel meer gericht op agiliteit en scherpte, wat de vakpers bij introductie direct voelde en wist te waarderen. Veel eigenaren kozen voor een kleurstelling met accenten en stickers die Jaguars racing heritage weerspiegelt, donkergroen met witte stickers voor een startnummer en een witte rand rond de grille, of het typische donkerblauw dat de illustere D-Type in herinnering brengt.

De Project 7 is met 250 gebouwde exemplaren lekker exclusief. De naam suggereert dat er eerder ‘speciale projecten’ waren, maar dat is niet zo. De 7 verwijst naar de 7 historische overwinningen van Jaguar in de 24 uren van Le Mans.

Dit was een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas