Lambo wilde nieuwe V10, droomt over Temerario met 1.000 pk

Door de Europese wetgeving heeft ons een nieuwe tiencilinder ontnomen.

Ook Lamborghini krijgt te maken met downsizing. Sinds de Gallardo heeft de ‘babysupercar’ van Lamborghini een V10. De Huracán zette deze beginnende traditie voort. Nu breekt de Temerario deze bloedlijn met een achtcilinder. Niet dat Lamborghini geen nieuwe V10 wilde bouwen voor de recentste supercar.

Dat legt Lambo-topman Rouven Mohr uit aan Top Gear. ”We evalueerden intern welke motor we wilden gebruiken. Er was de V8 en er was de V6. We hebben een nieuwe V10 overwogen. Als we aan de emissieregels wilden voldoen, zouden we 20 procent van het vermogen verliezen.”

Dat betekent dat de 640 pk sterke V10 uit de Lamborghini Huracán nog maar 512 pk zou leveren. Lambo had het een en ander goed kunnen maken met elektrische systemen (net als bij de Revuelto met hybride V12-aandrijflijn), maar daar koos het merk niet voor. ”Het is duidelijk dat de oude V10 aan het einde van zijn levenscyclus is”, voegt de Lamborghini-medewerker toe.

V6 vs V8

Na het wegvallen van de V10 moesten de baasjes van Lamborghini beslissen of het merk dezelfde richting ingaat als Ferrari en McLaren met een zespitter of niet. Volgens Mohr is het vermogen van de V8 ook mogelijk met een V6. ”Maar we dachten dat de stap van een V10 naar een V10 een te grote stap zou zijn voor de merkpositionering. We denken niet dat de V6 past bij ons merk”, aldus Mohr. Een kleine sneer naar zijn concurrenten wellicht?

Huidige V8 kan nog sterker

Degenen die het artikel tot hier lezen, krijgen een beloning voor hun loyaliteit. Stiekem kondigt Mohr ook een STO en/of SVJ van de Temerario aan. De achtcilinder wordt namelijk nog niet helemaal uitgeknepen.

”De verbrandingsmotor levert 200 pk per liter. We kunnen hem laten lopen op 220 pk per liter. Elektrisch is er gemakkelijk meer vermogen uit te halen: je voert gewoon de voltage op”, zegt Mohr. De 4.0-liter V8 kan dus in zijn eentje al 880 pk produceren.

Voeg daar nog wat extra e-power aan toe en je gaat over de 1.000 pk heen. Dit bevestigt Mohr: ”Een viercijferig getal is mogelijk met deze motor. We kunnen nog een grote stap zetten, dat is wel duidelijk.” Nu jij weer, getunede Huracán!