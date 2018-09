Deze Lambo van 30 mille is praktischer dan een Urus

Koopje dus.

Het idee van de Lamborghini Urus klinkt wel aardig. Een auto met Lambo’s bekende styling cues die géén moeite heeft met drempels en met speels gemak plaats biedt aan vier menschen, plus bagage. Maar vergis je niet als je ze ziet staan in de P.C. Hooft: de shopsters die hun nieuwste Jimmy Choo’s op komen halen wacht een helse reis terug naar huis met hun lompe, luidde apparaat. Of ze staan vast in de de drukte richting het Gooi, of nog erger: ze moeten de fietsende linkse grachtengordeldieren van Adam-Zuid trotseren met hun protserige bolides. Ik geef het je te doen.

Nee, als je een praktische Lambo wil, kan je beter deze lambureaughini Aventador kopen. Jawel! De Lambureaughini is terug en helemaal in het nieuw gestoken. Eerder zagen we ‘m al in de vorm van de Murciélago, maar nu hebben de Polen van Design Epicentrum Lambo’s huidige V12-blepper als basis genomen voor de administratieve werkplaats. Elke kantoortuin fleurt ervan op.

Waar bij het Murciélago bureau nog gesproken werd over het gebruik van originele Lamborghini onderdelen, hangt die claim nu net in de lucht. Dat gezegd hebbende doet Design Epicentrum sowieso nog niet alles uit de doeken over haar nieuwste creatie, de bijgaande foto’s zijn pas de eerste renders voor de pers. We gaan er echter vanuit dat het definitieve product niet veel af zal wijken van wat je ziet op de plaatjes. De prijs durven de Poolse designtoppers wel te vermelden, die bedraagt namelijk 30.000 Euro. Net als bij Lambo zelf kan je dat bedrag nog een stukje omhoog drijven door opties aan te vinken als een two-tone kleurenschema.