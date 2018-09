Koop een hele vroege Model S met gratis Elon-goodies

Buitenkansje voor de rechtgeaarde fansla!

Het moet even spannend geweest zijn voor Tesla adepten de laatste weken. De prijs van een stukje TSLA zakte door de vloer ten gevolge van de zoveelste publieke breakdown van zijne Elonness. Maar inmiddels is het alweer wat zonniger in Tesla-land, de koers schurkt inmiddels zo tegen de driehonderd Dollar per aandeel aan. Telarati-fans van het eerste uur die niet alleen emotioneel, maar ook financieel vuistdiep in het merk geïnvesteerd hebben, kunnen dus met een gerust hart op jacht naar hun volgende grote aankoop.

En wat is nou een betere investering dan een echt stukje Tesla-historie? Oké, spreken over de geschiedenis van Tesla is een beetje als een Amerikaan die tegen een Europeaan gaat blaten over de geschiedenis van Amerika. Leuk en aardig die hamburgers en THE SECOND AMENDMENT, DURRRR, maar wij lachen natuurlijk om een land dat slechts tweehonderdennogwat jaar bestaat. Echter moet je die dingen relatief zien. Niet voor niks zit de eerste generatie Roadster al in de lift qua prijs (aankoopadvies). De volgende op het lijstje zou dan de Model S moeten zijn.

Vaak zie je dat áls een auto een gewilde youngtimer/klassiekers wordt, de eerste of juist de laatste versies het meest gewild zijn. De eerste omdat ze het dichtst bij het pure idee van de makers staan, de laatste omdat ze de ultieme versie vormen van dat idee. Op deze ‘wetmatigheid’ lijkt ook de verkoper van de Belgische Model S die het onderwerp van dit bericht is te gokken. Hij geeft zijn Model S uit 2013 namelijk een vraagprijs mee van 80.000 Ekkermannen. Dat is dus zo’n beetje de nieuwprijs.

Máár, het is dan ook een van de eerste Model S-en, sowieso waar het Europa aangaat. De auto met nummer P143 werd besteld door diens eerste eigenaar in september van 2009 en uiteindelijk afgeleverd in september van 2013, een maand nadat de eerste Europese Model S was afgeleverd in Noorwegen.

Los van dit feitje zitten er nog wat niet te versmaden goodies bij de Tesla voor de echte fan, te weten een -wait for it- Tesla mok, Tesla T-shirt, een Tesla pet, een Tesla thermoskan en een bestuurbare mini-Model S. Maar wacht, dat is nog niet alles! Er zit ook nog een berichtje bij van niemand minder dan Elon Musk himself. Over 2.000 jaar vormt dit waarschijnlijk een trekpleister voor mensen om hun respect aan te betuigen. Kortom, verzilver een paar van die aandelen en koop dit ding. Bedank me later maar…Als de koers definitief inzakt…Oh no he didn’t!

Dank Dries voor de tip!