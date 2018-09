Böfflamott! BMW brengt Rolls-velgswek naar Bimmers

Geen voute tsjoening, gewoon helemaal OEM.

We kennen ze allemaal wel: Volkswagens met Audi-velgen, Audi’s met Bentley-velgen en Alfa’s met Ferrari-velgen. Spul van verschillende merken binnen een concern past vaak best prima op elkaar en mensen willen nou eenmaal graag dat stapje extra omhoog maken. In principe niks mis mee overigens, het heeft onze diersoort al veel gebracht. Het kan soms alleen wat potsierlijke vormen aannemen, zoals (vrijwel altijd) het geval is in bovenstaande gevallen.

Met dit alles in het achterhoofd heeft BMW iets nieuws bedacht. In haar zucht om perfect in te spelen op wat de klanten willen én haar zucht om diezelfde klanten extra’s met een lekkere winstmarge te verkopen, biedt BMW je de kans een vleugje Rolls-Royce naar je Bimmer te brengen. Het heeft te maken met de velgen, maar we hebben het hier uiteraard niet over een paar Ghost-wielen onder een dikke BMW uit de 7-serie (rijtest) schroeven. Dat zou namelijk tacky zijn.

Waar gaat het dan wel om? Wel, zoals jullie benzineslurpende autofanaten weten kwam Rolls-Royce met de zevende generatie van de Phantom op de proppen met een geinige innovatie. Tijdens het rijden, draait de fameuze badge die op het midden van de wielen prijkt níet mee met de rest van de velg. In plaats daarvan blijft die statig overeind staan. Je hebt er verder niks aan, maar het geeft wel aan met wat voor oog voor detail de Rolls-Royce engineers de wekelijkse vergadering voor nieuwe snufjes aanvliegen.

Enfin, je raadt het al: anderhalf decennia na dato is deze opulente weelde ook beschikbaar geworden voor het gepeupel, althans dat deel ervan dat een BMW heeft. Welk type maakt overigens niet uit, ook de FWD-jongens delen mee in de feestvreugde. Voor de lieve som van 89 Ekkermannen kan je de magische naafdoppen bestellen. Dan ben je er echter nog niet, want BMW meldt dat de installatie van de high tech units alleen mag geschieden bij een geautoriseerd BMW-dealer. Dat spreekt. Dus voor 2.000 Euro* zal je wel ongeveer klaar zijn. Vervolgens draait de ‘propellor’ op je wielen, die overigens stiekem geen propellor is, nimmer weder.

*volstrekt arbitrair gekozen getal

Bedankt @martijngizmo voor de tip!