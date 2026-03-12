Deze Lamborghini heeft drie pedalen, een V12 en staat te koop

Geen hybrides, geen turbo’s, gewoon een atmosferische V12 en een handbak

Mocht je onder een steen leven: de handbak is bijna uitgestorven. Zeker in de wereld van supercars. Tegenwoordig schakelen de meeste exotische machines met dubbele koppelingen, flippers of software die denkt dat hij slimmer is dan jij. Maar soms duikt er op Marktplaats een herinnering aan betere tijden op. Zoals deze Lamborghini Murciélago uit 2002 met een zesbak.

V12 met drie pedalen

De Murciélago was begin deze eeuw de opvolger van de Lamborghini Diablo en meteen een belangrijk model voor het merk. Het was namelijk de eerste volledig nieuwe Lamborghini die onder de vleugels van Audi werd ontwikkeld. Dat betekende Duitse bouwkwaliteit, maar gelukkig bleef het karakter wel ouderwets Italiaans.

Onder de kap ligt de dikke 6,2-liter atmosferische V12 die goed is voor 580 pk en 650 Nm. Daarmee knal je in ongeveer 3,8 seconden naar 100 km/u en loopt hij door tot zo’n 330 km/u. Niet verkeerd voor een auto die inmiddels ruim twintig jaar oud is. Daarnaast heeft de Lambo ook een relatief lage km-stand van 39.440 km.

Waarom deze zo interessant is

Een Murciélago op zichzelf zie je al niet vaak, maar de handgeschakelde versie maakt hem extra bijzonder. Later werd de Murciélago namelijk vaak geleverd met de E-Gear automaat. Dat was destijds misschien modern, maar vandaag de dag willen verzamelaars juist die ouderwetse gated manual.

Daarnaast krijg je ook nog dat lekkere dramatisch ogende Italiaanse design waar we zo van houden. Een snelle vorm, vleugeldeuren en natuurlijk de bekende luchtinlaten achter de ramen.

Of je hem ook daadwerkelijk moet kopen? Dat hangt een beetje af van je budget en je tolerantie voor onderhoudskosten. De exacte prijs weten we niet, maar één ding is zeker: je moet niet schrikken van bedragen boven de drie ton.

Linkje naar de advertentie vind je hier!