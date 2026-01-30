Dit is de zeldzaamste Lamborghini van Marktplaats

Van deze Lamborghini zijn er maar vijf gebouwd! Dit is de zeldzaamste Lambo op Marktplaats.

Dit is wel een plaatje hoor. Deze ultra zeldzame Lamborghini is een waar kunstwerkje. De gepolijste aluminium carrosserie glimt ons tegemoet vanaf het scherm. Een waar plaatje. Maar wel een diesel…

Voor wie het niet helemaal scherp heeft, Lamborghini is van oorsprong geen sportauto merk. In 1948 begon het merk als fabrikant van tractoren. Oprichter Ferruccio Lamborghini bouwde landbouwtractoren van overtollige militaire onderdelen.

Daar verdiende hij een prima boterham mee en hij had van zijn zuur verdiende centjes een aantal Ferrari’s in bezit. Ferruccio was alleen niet tevreden over de kwaliteit van de koppeling van zijn Ferrari’s en dus klaagde hij daarover tegen Enzo Ferrari. Die beet hem echter toe dat hij zich beter bezig kon houden met tractors bouwen dan aan hem vertellen hoe je een goede sportauto bouwt. Dat vond Ferruccio Lamborghini dusdanig onaardig dat hij besloot om onder zijn eigen naam betere auto’s te gaan bouwen dan Ferrari.

In 1963 was de eerste supersportwagen met de naam Lamborghini een feit. Deze zeldzaamste Lamborghini op Marktplaats is nog van voor die tijd.

Lamborghini Centenario tractor

Deze glimmende Lamborghini Centenario is namelijk uit 1962 en nummer 2 uit een serie van vijf gebouwde tractoren. De vijf tractoren zijn gebouwd als eerbetoon aan het legendarische merk Lamborghini.

De gelimiteerde serie werd gebouwd op een authentiek Lamborghini FL3-chassis en is een (voor toen) moderne interpretatie van de originele Centenario. De techniek is ook schatplichtig aan het origineel.

Driecilinder diesel

De tractor is voorzien van een 2.3 liter driecilinder dieselmotor en heeft een drie versnellingen tellende handbak. Deze combinatie zou ook moeten zorgen voor een rijervaring die lijkt op hoe een originele Lamborghini tractor reed in de begintijd van het merk.

De carrosserie is dus van gepolijst aluminium en de dubbele stoelen zijn voorzien van een handgemaakte lederinzet. Het dashboard heeft alleen de hoognodige meters en de trekker heeft een industriële uitstraling.

Voor wie op zoek is naar zo’n unieke en zeldzame Lamborghini Centenario en een slordige 170k over heeft, kan zelf een kijkje nemen bij de advertentie op Marktplaats. Misschien is het iets voor Clarkson’s Farm?

Met dank aan Dennis voor de tip!