Leesvoer: Dirk reisde 2.000+ kilometer voor deze onbekende Peugeot 205 GTI-broer

Het bijzondere verhaal achter een Peugeot GTI-hatchback van nog geen 900 kilo!

Die zie je niet elke dag, toch? Een Peugeot 309 GTI. Omdat het zo’n bijzondere auto is, besteden we er graag wat meer aandacht aan. Samen met Dirk, want dat is de eigenaar die er al de nodige avonturen mee beleefde. Dus pak een kop koffie, ga er lekker voor zitten en kom alles te weten over deze speciale 309 GTI.

De Peugeot 309 GTI

Peugeot baarde eind jaren tachtig opzien met de 205 GTI. Het is tot op de dag van vandaag een van de leukste hot hatches aller tijden. Maar wist je dat er ook een 309 GTI werd gebouwd in die tijd? De 205 GTI was al een cultauto in wording, maar Peugeot wilde ook een model erboven positioneren.

De 309 verscheen in 1985. Op papier was het een opvolger van de Talbot Horizon, een erfenis van Peugeot’s overname van Chrysler Europe. De 309 werd daardoor een beetje een vreemde eend in de bijt. Hij was gebaseerd op een aangepaste 205-bodem, maar kreeg een langere carrosserie en een eigen design.

Het resultaat: een auto die groter en stabieler was dan een 205, maar nog steeds licht en speels. In 1987 volgde de versie waar liefhebbers vandaag warm voor lopen: de 309 GTI. De cijfers zijn vandaag nog steeds bijzonder. In het vooronder ligt dezelfde XU9JA-motor die ook in de 205 GTI 1.9 lag. Geen turbo’s, geen elektronisch geweld, gewoon een atmosferische viercilinder die graag toeren maakt.

De achtklepper produceert 130 pk, wat prima is voor een hatchback met sedan-achtige lijnen van nog geen 900 kilo en een puik onderstel. De combinatie van dat motorblok met het lage gewicht maakte de 309 GTI snel voor zijn tijd. De sprint naar 100 km/u ging in ongeveer 8 seconden, met een topsnelheid rond 205 km/u.

Hoe kom je bij een Peugeot 309 GTI?

De eigenaar, Dirk, is geen fanatieke francofiel die koste wat het kost een Peugeot GTI wilde hebben. ”Ik was online een beetje aan het winkelen en aan het kijken. Oorspronkelijk was ik op zoek naar iets JDM, dus naar een 300ZX of een Prelude of zo. Toen kwam ik dit tegen en ik realiseerde me van, waarom? Moet ik wel iets kopen waar geen onderdelen voor te krijgen zijn? Moet ik juist iets Frans kopen of iets anders?”, legt hij uit.

Vervolgens stuit Dirk op de advertentie van deze rode Peugeot. ”Ik was heel erg verbaasd doordat het beschikbaar was voor de prijs waarvoor hij te koop stond. Ik heb toen een beetje onderzoek gedaan en ben op die manier verliefd geworden”, legt de trotse Peugeot-rijder uit.

Wat waren dan de doorslaggevende factoren? ”Ik vind het wel aantrekkelijk dat hij wat langer is en wat stabieler is in de bocht en op snelheid. Vooral met moderne banden eronder is het echt… Ik heb hem nog niet losgebroken”, geeft Dirk toe. Dat zegt iets. Want Franse hot hatches uit die tijd staan bekend om hun speelse achterkant. Daar heeft deze hatch blijkbaar minder last van.

2.000+ kilometer rijden in je nieuwe, oude Peugeot

Het is al een bijzondere auto, maar de manier waarop Dirk aan de GTI komt is nog indrukwekkender. ”Ik heb hem tijdens Corona gekocht. Ik had een listing in Servië gevonden, buiten de EU. Met cash in euro’s ben ik daarheen gevlogen en ben vervolgens teruggereden naar Nederland”, deelt Dirk.

Bij aankoop is de Peugeot ook niet eens op een brug gezet of zo. De koper heeft gewoon het risico genomen en is huiswaarts gekeerd. De eerste rit in de 309 was dan ook meteen een trip van meer dan 2.000 kilometer waarin hij niet vaak kon stoppen.

Omdat het midden in de pandemie is, kan Dirk bijvoorbeeld niet stoppen voor een bakje Duitse koffie bij een pompstation. ”Ik mocht ook niet stoppen in Duitsland. Ik werd ook wel raar aangekeken bij de grenscontrollers met de Servische platen. Dat was een gaaf avontuur”, glimlacht hij trots. De eerste rit vat hij samen: ”Ik heb veel geluk gehad, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Tuning?

De afgelopen vijf jaar heeft Dirk de auto langzaam aangepakt. ”Langzaamaan, hoor. Ik doe het zelf en ik heb geen eindeloos budget.” Wat is er dan tot nu toe wel gedaan? ”Ik heb de remmen vervangen, een nieuwe originele uitlaat gemonteerd en vooral veel dingen onder de motorkap gerenoveerd of vervangen.”

Een van de redenen waarom Dirk juist voor een auto uit deze periode koos, heeft alles met techniek te maken. ”Daar heb ik hem ook wel op uitgekozen. Iets uit de jaren negentig of net ervoor. Dat is toch echt aanzienlijk simpeler om aan te werken.” Het doel is niet om de auto extreem te modificeren, maar hem gezond te houden. Dirk: “Ik ben blij waar hij nu staat. De volgende stap zou cosmetisch aanpakken zijn, maar ik weet niet of ik daar al klaar voor ben.”

Daarvoor zal hij op zoek moeten naar onderdelen. “Voor de GTI zijn specifieke onderdelen soms moeilijk te vinden. Er zit veel overeenkomst met de 205, dus het is wel te doen. Ik heb een goede garage in Hilversum gevonden die nog originele onderdelen heeft. Daar kan ik terecht als ik iets nodig heb.”

Meer koopavonturen graag!

Dirk hoopt zijn Peugeot 309 GTI nog lang in bezit te kunnen houden. ”Ik heb deze voor, naar mijn mening, een prikkie kunnen krijgen. Het is de eerste auto die ik zelf op deze manier heb gekocht, dus het zou leuk zijn om door te gaan, door te groeien. Het zou leuk zijn als de volgende weer van buiten de EU komt.” Maar eerst dus nog even genieten van de speelde 309 GTI.

