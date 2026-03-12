Binnengluren in Nederlandse miljoenenvilla met bizarre verrassing

Hoe vaak zien we in Nederland een McLaren Senna in de garage staan?

Huizen kijken op Funda is voor veel mensen een onschuldige hobby. Net als wij autoliefhebbers uren op Marktplaats kunnen zitten, kijkende naar veel te dure auto’s.

Soms kom je een pand tegen waarbij je denkt: zie ik dat nou echt? Deze villa in Oss is er zo eentje. Niet alleen omdat het gaat om een serieus lapje luxe in een van de groenste stukjes van Noord-Brabant, maar vooral omdat er in de kelder een verrassing staat waar wij als petrolheads spontaan van gaan watertanden.

McLaren Senna in villa te Oss

We hebben het over een riant villa in Oss. Het hoofdhuis is met zo’n 695 vierkante meter woonoppervlak al lekker ruim, daarnaast is er ook nog eens een volledig zelfstandig guesthouse van circa 140 vierkante meter. Voor als je vrienden komen crashen en het is allemaal te gezellig geworden. Kunnen ze gewoon blijven plakken. Alles samen staat op een perceel van 2.451 vierkante meter.

Een van de blikvangers is het inpandige zwembad, compleet met glazen puien die volledig open kunnen. Een prima plek om je tijd door te brengen denk ik zo. Daarnaast zijn er op de begane grond ook nog twee kantoren, een bijkeuken en de nodige praktische ruimtes. Je moet immers ook een plek hebben om het geld te verdienen hè.

Door naar de onderverdieping. Daar is een compleet privéresort gebouwd, met wellness, een jacuzzi, sauna, stoombad, een bioscoop, gym en zelfs een eigen bruin café/bar. Jij hoeft de deur niet meer uit zo.

Door naar het echte feest: de garage. Binnen staat een imposante McLaren Senna. Dit specifieke exemplaar is al eens gespot op Autoblog Spots, toen nog met een wrapje. Wat dan weer heel gek oogt is de Volkswagen Polo in diezelfde garage. Dat is toch té gewoontjes in zo’n gezelschap. Er staat tevens een verzameling tweewielers.

Voor 5,25 miljoen euro is deze villa de jouwe. Maar de McLaren Senna van dit huis in Oss krijg je er niet bij denk ik. Doe een goed bod en wie weet wil de eigenaar er best over onderhandelen.