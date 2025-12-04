Koop deze überzeldzame V12 AMG op Marktplaats

Deze auto hebben we nog nooit in Nederland gezien.

Mercedes heeft het recept van de SL flink omgegooid en dat was wel nodig ook. De vorige generatie SL verkocht maar zeer mondjesmaat. Zeker de faceliftversie zie je maar heel weinig. En op Marktplaats staat nu een versie die helemaal uniek is in Nederland.

Het betreft namelijk een SL65 AMG van de laatste generatie. Dit is een auto die je echt nooit ziet in Nederland. En dat bedoelen we vrij letterlijk. Voor zover wij weten is de faceliftversie van de SL65 nog nooit gespot in Nederland.

Nu is er dan toch een exemplaar opgedoken op Marktplaats. Deze auto is helemaal ‘blacked out’ en valt daarom niet meteen op als SL65. Die is normaliter te herkennen aan de chromen accenten. Toch heeft deze auto wel degelijk een V12 onder de kap.

De 6,0 liter biturbo V12 levert 630 pk en 1.000 Nm aan koppel. Dat zijn hele indrukwekkende cijfers, maar de SL65 leverde in 2004 ook al 612 pk en 1.000 Nm koppel. Destijds was dat pas echt ongehoord.

Even voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de R231-generatie. De SL met de dubbele ronde koplampen was de R230. Die kreeg vervolgens een facelift waarbij de ronde koplampen verdwenen. En in 2012 kwam de R231, wat een compleet nieuwe generatie was. En dit is weer de facelift van de R231. Snap je het nog?

Deze auto is origineel Duits, maar volgens de advertentie komt de auto met een Nederlands kenteken. Bij de RDW kunnen we deze SL65 niet vinden, dus misschien moet het kenteken nog geregeld worden.

Er wordt op Marktplaats in ieder geval €259.500 gevraagd voor deze auto, die 34.500 kilometer op de klok heeft. Dat is achterlijk veel geld voor een tweedehands Mercedes. Toch was deze auto nieuw nóg duurder in Nederland, met een vanafprijs van €319.000.