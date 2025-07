Koop jij de goedkoopste V12 van Marktplaats?

De V12 wordt zeldzaam, maar voor dit luttele bedrag kun je zelf genieten van een onvervalste V12 soundtrack.

Het heerlijke geluid van een V12, kom er nog maar eens om! Tegenwoordig zijn V12 motoren een zeldzaamheid, maar als je gaat shoppen in de jaren negentig is er nog wel wat te vinden.

Wat te denken van dit pareltje uit 1996. Een origineel Nederlandse auto met slechts twee eerdere eigenaren. Een 6.0 liter V12 onder de motorkap en 279.791 kilometer ervaring.

Daimler Double Six

Deze vierzits Daimler Double Six 6.0 V12 Century heeft het allemaal. De soundtrack, lederen zetels en bakken ruimte op de achterbank, airco, schuif-kanteldak, centrale deurvergendeling, elektrische ramen, een casettespeler en een antieke autotelefoon. Of die laatste het nog doet is de vraag en handsfree is het zeker niet.

Volgens de verkoper is er alleen een klein beetje roest te vinden bij het spatbord achter en verder is de auto helemaal piekfijn in orde. Wel even een nieuwe APK regelen, want die is op 25 juni jongstleden verlopen.

Bijzonder

Als koper rijdt je wel iets bijzonders. Er zijn er nog altijd 322 stuks van te vinden in ons land, maar slechts 187 daarvan zijn origineel Nederlandse auto’s. Van deze specifieke 6.0 LWB uit de jaren ’90 zijn er zelfs nog maar 42.

Die LWB (lange wielbasis) herken je ook aan de grote achterportieren. Extra veel ruimte achterin, dus ook zeer geschikt om je te laten rijden. Lekker aan het werk achterin op die lederen zetels. En dan mag je die antieke autotelefoon natuurlijk wel gewoon gebruiken. Al zal er geen Zoom of Teams op zitten.

Goedkoopste V12 Marktplaats is youngtimer

Krijg je al zin in deze youngtimer met V12 motor? Let even op bij zakelijk kopen, de nieuwprijs was zo’n 110 duizend euro, dus je bent in je vierde kwartaal omzetbelasting wel aan de beurt voor compensatie van het privégebruik. Maakt dat niet uit of wil je gewoon lekker privé rijden in deze luxe klassebak, voor slechts 4.950 euro is de goedkoopste V12 van Marktplaats van jou! Koop dan?