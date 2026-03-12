Grootste SUV’s van Volkswagen krijgen nieuwe versies en goedkopere instappers!

De vanafprijzen van de Tiguan en Tayron gaan omlaag.

Grote auto’s blijven onverminderd populair in Nederland. De Skoda Kodiaq was bijvoorbeeld in februari 2026 de op-één-na bestverkochte nieuwe auto van Nederland, gevolgd door de Ford Kuga. Beide geen kleine jongens én allebei niet volledig elektrisch. Volkswagen wil meeliften op dit verkoopsucces en brengt daarom de prijs van zowel de Tiguan als de Tayron omlaag.

Wat doet Volkswagen exact met de prijslijsten van de twee grootste modellen? Beide modellen hebben twee nieuwe uitvoeringen: de Life en R-Line. Bij allebei de auto’s zijn de uitvoeringen alleen te krijgen met een plug-in hybride aandrijflijn. Nog even voor de goede orde: de Tiguan en Tayron zijn nauwverwant. Technisch komen ze overeen. De Tayron is net wat anders door wat extra ruimte en standaard zeven zitplaatsen.

Volkswagen Tiguan

Hij voelt nog vrij nieuw, maar toch werd deze generatie van de Tiguan al in 2023 gepresenteerd. Met de toevoeging van de Life en R-Line is de Tiguan 2.000 euro goedkoper geworden. De instapper is nog altijd de Tiguan Trend met eTSI-aandrijflijn. De mild-hybride produceert 131 pk en krijgt altijd een zeventraps automaat.

De eHybrid-plug-ins hebben 204 of 272 pk. Afhankelijk van de uitvoering kun je er 118 tot 126 kilometer mee rijden. Hieronder vind je de huidige prijzen waarbij ik de nieuwe uitvoeringen dikgedrukt weergeef.

Tiguan Trend (eTSI): 47.990 euro

Tiguan Life (204 pk) : 49.990 euro

: 49.990 euro Tiguan Life Edition (204 pk): 52.490 euro

Tiguan R-Line (204 pk) : 54.990 euro

: 54.990 euro Tiguan R-Line Edition (204 pk): 57.490 euro

Tiguan R-Line (272 pk): 56.990 euro

Tiguan R-Line Edition (272 pk): 59.490 euro

Volkswagen Tayron

Bij de grote broer van de Tiguan zit het net even anders. De eTSI-versie is de duurste uitvoering met maar 150 pk. Die kun je aan je voorbij laten gaan. De Tayron eHybrid heeft ook de 204 en 272 pk motoriseringkeuze, maar geniet niet van een Trend-variant. Daardoor is de nieuwe Life-versie de instapper. De prijs begint 52.490 euro, waardoor de vanafprijs daalt met 2.500 euro.

eHybrid:

Tayron Life (204 pk): 52.490 euro

Tayron Life Edition (204 pk): 54.990 euro

Tayron R-Line (204 pk): 57.490 euro

Tayron R-Line Edition (204 pk): 59.990 euro

Tayron R-Line Edition (272 pk): 61.990

eTSI (150 pk):