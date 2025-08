Deze Lamborghini Temerario staat perfect naast je leasebak

Dit is de Lamborghini Temerario volgens Ad Personam.

Zo lekker als een koud glas prosecco presenteert onze favoriete suikeroom Ad een gepersonaliseerde Lamborghini. Lekker gewerkt Ad. Het personalisatieprogramma van het Italiaanse automerk is uiteraard ook van toepassing op de opvolger van de Huracán.

Lamborghini Temerario Ad Personam

Maar wat heeft Ad Personam gedaan met de Lamborghini Temerario? In plaats van compleet over de top werd gekozen voor een vrij smaakvolle specificatie. Dit paste ook wel binnen de organisatie. Lamborghini had namelijk een feestje in Porto Cervo op Sardinië, waar een select gezelschap van 300 gasten de Ad Personam Temerario mocht bekijken. Het is te hopen voor Lambo dat na het nuttigen van wat bubbels er orders werden geschreven. Vast wel.

De Lamborghini Temerario volgens Ad Personam is uitgevoerd in de kleur Grigio Sergetis met blauwe flakes in de lak verwerkt. Perfect voor naast je leasebak, die waarschijnlijk ook al vuilniszakgrijs is.

De Blu Royal accenten werden gecombineerd met glanzend zwarte onderdelen wat voor een mooi contrast moet zorgen. De Velador-wielen zijn hoogglans zwart gespoten en de remklauwen blauw, wat weer een verwijzing is naar de exterieurkleur.

Binnenin gaat het feestje gewoon door. Grigio Octans-leer, Blu Nethuns-stiksels met een borduurwerk waar je oma jaloers op mag zijn. Dit alles versterkt met de Italiaanse vlag en koolstofvezel tot aan de hemelbekleding toe. Het stuur kreeg rode accenten en er zijn twee speciale plaquettes om de exclusiviteit van deze versie te benadrukken. één met ‘Ad Personam’ en de ander met het opschrift ‘Porto Cervo 2025’.

Je staat er misschien niet bij stil, maar sinds de komst van de Temerario bestaat de line-up van Lamborghini volledig uit hybride modellen. Naast de Revuelto (met een V12 en 1.015 pk) en de Urus SE (plug-in hybride SUV met 800 pk) is dit het nieuwe kroonjuweel met een stekker.

Lamborghini hoopt je geïnspireerd te hebben met Temerario Ad Personam. Het merk ziet je graag terug in de showroom om er zelf eentje samen te stellen. Het liefste in de atelier, waar je voor tienduizenden euro’s extra bij Ad zelf hoogstpersoonlijk op de koffie mag.