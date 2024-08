Keihard gelekt: Lamborghini Temerario

Hey, die moesten we morgen toch pas zien?

Het internet blijft natuurlijk verdraaide lastig voor PR managers die hun nieuws nog even een paar dagen onder de pet willen houden. Nu heeft ondergetekende ook wel eens aan de andere kant gezeten en gezien dat daar dan ‘iets’ expres gelekt werd. Maar hier schijnt het toch echt weer een foutje te zijn.

Lamborghini is niet blij dat de opvolger van de Huracan een dag voor de onthulling tijdens Monterey Car Week al weer op sommige instagram accounts verschijnt. Wij zijn zo vriendelijk geweest om ze daar even af te pikken voordat Italianen gaan dreigen met paardenkoppen etc.

De niet al te high def foto’s laten eigenlijk best een knappe auto zien. Al ogen de koplampen wel wat KTM naar onze mening. Verder oogt het design op het eerste gezicht wat anoniemer dan dat van de Huracan. Dat kan niet de bedoeling zijn van een Lamborghini, toch?We houden even de inbox in de gaten of er zich nog een Italiaanse advocaat meldt.

Tot dan: geniet lekker van deze twee korrelige foto’s en geef vooral je mening over de naam van de opvolger van de Huracan: Temerario. Overigens had Lamborghini het geluid van de opvolger al vrijgegeven.

Wat we van de Huracan Tecnica vonden lees je hier.

De Huracan is er al een tijdje, we hebben alle versies van de Huracan voor je op een rijtje gezet.