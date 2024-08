Hoe ziet jouw ideale Lamborghini Temerario eruit?

Virtueel je zuurverdiende centen stukslaan op de nieuwste Lamborghini, de Temerario: het kan.

Dat Lamborghini af en toe met iets speciaals komt, dat is soms al heel wat. Als het merk uit Sant’Agata Bolognese echter iets compleet nieuws onthult, dan weten we waar we het komende decennium aan mogen wennen. Voor de ‘kleine’ Lambo weten we dat sinds deze week: de Temerario is hier.

Specificatie

Lamborghini doet hun best om in het persmateriaal al te tonen wat je kan met de nieuwste telg. We kregen foto’s van een standaard donkerblauwe met standaardvelgen en eentje in half groen, half zwart met het ‘Alleggrita’-pakket, een beetje het Assetto Fiorano van Lamborghini. Zijn dat de beste samenstellingen? Voor Lamborghini wel. Als klant mag je het er uiteraard mee oneens zijn en bij Lamborghini passeren de meest uiteenlopende kleurstellingen de revue.

Configurator

Wat is nou écht mooi op de Lamborghini Temerario? Dat kunnen wij niet voor je bepalen. Jij natuurlijk wel: Lamborghini gooit de configurator van het nieuwe model live. Uiteraard zijn we er even ingedoken om te kijken hoe het zit.

De basisuitvoering is als bovenstaand. Wit, geen accenten of extra pakketten en zilveren velgen met zwarte remklauwen. Eerlijk: hij kan het hebben. Maar het is wel een beetje saai.

Een kleurtje helpt bijvoorbeeld al heel wat. Lamborghini stelt voor de Temerario uiteraard weer een breed spectrum beschikbaar. Veel felle kleuren maar ook donkere kleuren mocht je dat willen, gloednieuwe kleuren maar ook al wat oudere kleuren. Giallo Midas ontbreekt helaas, dat zou een leuke verwijzing naar de originele Gallardo geweest zijn. Giallo Inti, van de Urus, lijkt erop en dat kan wel. Ook de lanceerkleur voor de Gallardo Superleggera kan, maar onderstaande oranje kleurtje van de Revuelto is misschien een betere optie.

Two-tone

Er zijn voldoende opties om iets meer duisternis toe te voegen aan de Lamborghini Temerario. Alles wat normaliter niet gelakt is, kan in zwart (glimmend of mat) of koolstofvezel uitgevoerd worden. Aan de achterzijde kan je extra zwarte onderdelen toevoegen en je kan zelfs een hele two-tone toevoegen met een zwart dak. Dit kan op enkele geselecteerde kleuren.

Persoonlijk zou ik eerst even bepalen wat je nou echt wil met je Temerario. Als je hem ‘klassiek’ wil houden: knalkleurtje, zilveren velgen en niet veel poespas. Zoals onderstaand.

Alleggrita

Kies je het Alleggrita-pakket, dan kan je meerdere dingen doen. Je kan net zoals in de officiële foto’s van de Temerario het knalkleurtje combineren met de two-tone en dan een accentkleur doen. Je krijgt namelijk de keuze tussen bepaalde accentkleuren die dan als ‘pinstripe’ over de bumper en over de daklijn komen. Wat dan ook gaaf is: een donkere kleur, in dit geval Viola Galaxias, met een opvallende kleur die je dan ook terug kan laten komen in de remklauwen. In dit geval oranje. Het Alleggrita-pakket geeft je ook veel onderdelen uitgevoerd in koolstofvezel, inclusief splitter en spoiler. De koolstofvezel velgen zijn optioneel en beschikbaar met of zonder het Alleggrita-pakket.

Interieur

Aan de binnenzijde van de Lamborghini Temerario meer van hetzelfde: de keuze is reuze. De hoofdkleur van de stoelen en het interieur kan met verschillende soorten contrasten afwijken van een secundaire kleur. Vloermatten, inleg, gordels: mag je allemaal een andere kleur voor kiezen. Het passagiersschermpje is optioneel, net als sfeerverlichting met instelbare kleuren en een Sonus Faber-audiosysteem.

Verder is het allemaal niet zo spannend in Temerario-land. Je kan kiezen tussen een paar optiepakketten met extra comfortopies die je tegenwoordig in vele andere auto’s vindt, zoals adaptieve cruise control met noodremsysteem, lane keep assist en dat soort ongein. Naast natuurlijk een dodehoekwaarschuwing en een 360 graden camerasysteem en parkeersensoren, uiteraard. En ten slotte, iets wat supercars al jaren hebben, een systeem dat de voorvering kan ophogen om makkelijker drempels te nemen.

Geïnspireerd? Stel dan op de website van Lamborghini jouw ideale Temerario samen.