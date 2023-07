Gaat Saab tóch een comeback maken?

Geloof het of niet, maar een comeback van Saab lijkt nu toch weer dichtbij te zijn.

We hebben momenteel meer automerken dan ooit, maar helaas zijn er ook een aantal merken die ons ontvallen zijn. Om sommige merken wordt niet echt getreurd, om andere wel. Saab valt in die laatste categorie. Een comeback van dit merk zal veel mensen daarom als muziek in de oren klinken.

De laatste tijd viel er weinig te melden over Saab, maar in april was er opeens een verrasing. Er bleek namelijk gewoon een elektrische opvolger van de 9-5 ontwikkeld te zijn: de NEVS Emily GT. Afgezien van de naam was dit onmiskenbaar een Saab. Helaas moesten we er meteen bij vermelden dat de auto waarschijnlijk nooit afgemaakt zou worden, omdat NEVS zo goed als failliet is.

Nu hebben we weer en verrassing: het lijkt erop dat het Emily GT-project weer nieuw leven ingeblazen wordt. Het Zweedse Auto, Motor & Sport heeft namelijk van bronnen binnen NEVS vernomen dat er een nieuwe investeerder is, die het project over wil nemen. De boel blijft in Europese handen, maar het is niet bekend wie de geheimzinnige redder is. Wie weet is het Victor Muller wel…

We moeten nog een slag om de arm houden, want de deal is nog niet in kannen en kruiken. Wel zou er een intentieverklaring getekend zijn. Naar verluidt wordt de definitieve krabbel eind augustus gezet. Het plan is om de productiefaciliteiten gewoon in Trolhättan te houden, als vanouds.

De nieuwe eigenaar neemt het project dus over van NEVS, die in 2012 de inboedel van het failliete Saab overnam. Ze bouwden eerst een elektrische versie van de 9-3, maar hebben dus ook een compleet nieuwe auto ontwikkeld. Daarbij hebben ze hulp gekregen van niemand minder dan Christian von Koenigsegg.

De Emily GT ziet er gelikt uit, dus het zou doodzonde zijn als deze auto voor altijd een prototype blijft. Daarom juichen we deze nieuwe ontwikkelingen van harte toe. Ook al juichen we misschien te vroeg.