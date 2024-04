Hier kun je de Tesla Cybertruck bekijken in Nederland

Is de Cybertruck nou briljant of gewoon lelijk? Dat kun je binnenkort voor jezelf bepalen, want de Cybertruck is te bekijken op verschillende locaties in Nederland.

De Cybertruck is zonder twijfel een van de meest controversiële auto’s van de laatste 20 jaar. Om deze auto echt goed te beoordelen zou je ‘m misschien eens een keer in het echt moeten zien. Dat kan binnenkort, want de Cybertruck maakt zijn opwachting in Nederland! Dat wist je misschien al, want gisteren werd op de A16 een Cybertruck achterop een trailer gespot. Daar kunnen we nu wat meer over vertellen.

De Cybertruck is in alles afgestemd op de Amerikaanse markt, maar Tesla wil nu ook Europa kennis laten maken met deze monsterlijke pick-up. Daarom zal de Cybertruck (of eigenlijk meerdere Cybertrucks) een rondreis maken door Europa. Tesla noemt dit de Cyber Odyssey.

Uiteraard wordt Nederland daarbij niet overgeslagen. De Cybertruck zal op vier verschillende locaties in Nederland te bewonderen zijn, op verschillende data. De Cybertruck zal voor het eerst te zien zijn bij Tesla Eindhoven op 25 en 26 juni.

Hieronder de locaties en data waarop de Cybertruck te bezichtigen is (ook voor onze Belgische lezers):

Eindhoven: 25-26 juni

25-26 juni Den Haag: 28-29 juni

28-29 juni Amsterdam: 1-4 juli

1-4 juli Utrecht: 5-6 juli

5-6 juli Brussel (Drogenbos): 17-18 mei

17-18 mei Brussel (Zaventem): 21-22 juni

Een proefritje maken is er helaas nog niet bij, want de Cybertruck heeft nog geen Europese typegoedkeuring. En het is nog maar de vraag of die er überhaupt gaat komen. Er zitten nogal wat haken en ogen aan om een 3.104 kg wegend gevaarte met allerlei scherpe hoeken goedgekeurd te krijgen.

Tesla belooft daarom ook nog niks. Tesla Nederland zegt alleen dat er “geen specifiek tijdpad aangekondigd is voor het starten van leveringen buiten Noord-Amerika”. Wellicht wil Tesla met deze ‘Cyber Odyssey’ eerst eens even peilen hoeveel animo er precies is in Europa.

Foto: de Cybertruck op de A16, gespot door (de ouders van) @dubcars