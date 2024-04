Video: zo hoor je niet door een woonwijk te rijden

Herkenbaar? Voor ons in elk geval wel!

Een snelheid van 30 of zelfs 15 km/u op een bedrijventerrein, woonwijk of in de buurt van een school. Heel normaal. Helaas hebben veel automobilisten daar lak aan. In deze video ziet het er wel heel bont uit, maar sommige mensen rijden dus écht zo.

Niet alleen in Amerika: ook in Nederland is dit helaas vaak het geval. Zeker met al die snelle elektrische auto’s hebben sommige automobilisten niet door dat ze fors harder rijden dan toegestaan. Herkenbaar?

