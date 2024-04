VAG, Stellantis en Mercedes zien winst kelderen

De kwartaalcijfers stromen binnen en die geven geen reden tot feest.

We worden deze dinsdagochtend bestookt met cijfers. De Volkswagen Group, Stellantis en Mercedes maken hun kwartaalcijfers bekend. En daarmee hebben we meteen een groot deel van alle Europese automerken te pakken.

We kunnen direct concluderen dat het geen topkwartaal was voor de Europese auto-industrie, want de kernwoorden zijn ‘daling’ en ‘afname’ bij Volkswagen, Stellantis en Mercedes. We gaan ze even kort langs.

Om met Volkswagen te beginnen: zij hadden als concern een operationele winst van €4,6 miljard. Dat is een daling van 20% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Volkswagen wijt dit onder meer aan een daling van de verkoop (-2%) en een toename van de vaste kosten.

Stellantis noemt geen winstcijfers, maar ook daar is het geen hosanna. De omzet daalde met 12% naar €41,7 miljard. Dat kwam mede door het feit dat er 11% minder auto’s werden geleverd ten opzichte van 2023.

Bij Mercedes is het hetzelfde liedje. De operationele winst kwam uit op €3,9 miljard, waar dit in het eerste kwartaal van vorig jaar nog €5,5 miljard was. Dat is dus een afname van bijna 30%. Ook Mercedes wist minder auto’s te slijten: de verkopen daalden met 8%.

Om de verkoopcijfers weer een impuls te geven hebben zowel Volkswagen als Stellantis nog een hoop nieuwe modellen op de stapel staan. Stellantis komt dit jaar met 25 nieuwe modellen, waarvan er vier al onthuld zijn (o.a. de Alfa Junior en de Peugeot e-5008). VAG-liefhebbers hebben ook nog genoeg om naar uit te kijken, want Volkswagen komt met maar liefst 30 nieuwe modellen dit jaar.