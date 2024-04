BYD’s zijn hier dubbel zo duur (!) als in China

Wat nou, Chinese EV’s worden hier goedkoop in de markt gezet?

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over vermeende oneerlijke concurrentie van Chinese EV’s. Volgens Ursula von der Leyen wordt de prijs kunstmatig laag gehouden met Chinese subsidies. Toch zijn veel EV’s uit China helemaal niet zo goedkoop.

Reuters is eens in de prijzen gedoken van een van de grootste spelers: BYD. Wat blijkt? BYD probeert helemaal niet om hun auto’s zo goedkoop mogelijk in de markt te zetten in buitenland. Integendeel, ze proberen juist een hele hoge winstmarge te pakken.

Reuters heeft de Chinese prijzen vergeleken met die van een aantal andere markten, waaronder Duitsland. Daar blijken vergelijkbare auto’s gewoon dubbel zo duur te zijn. Nu is de (veiligheids)uitrusting misschien niet helemaal identiek, maar dat is alsnog een gigantisch verschil. Er zijn zelfs landen waar de BYD’s bijna drie keer zo duur worden aangeboden als in China.

Om even een concreet voorbeeld te geven: de BYD Atto 3 Design – wat niet eens de instapversie is – kost in China maar zo’n €18.000. In Duitsland en Nederland kost diezelfde auto €39.990, oftewel meer dan het dubbele.

Reuters heeft ook een verklaring voor deze prijsstrategie. In China is de concurrentie moordend en moeten ze de prijs dus laag houden. In Europa kunnen ze het zich veroorloven om flink meer te vragen voor een auto, en willen ze dus de winst pakken die ze in China niet kunnen pakken.

De strategie van BYD is dus NIET om de Europese merken kapot te concurreren met spotgoedkope prijzen. Alhoewel de meeste BYD’s – ondanks de hoge winstmarges – alsnog redelijk schappelijk geprijsd zijn. De BYD Seal U is bijvoorbeeld exact even goedkoop c.q. duur als een Model Y. Wat natuurlijk geen toeval is.

Bron: Reuters