Maar natuurlijk, nog een heilig huisje omver. BMW gaat afscheid nemen van de legendarische ‘i’.

De BMW-adept heeft het maar zwaar tegenwoordig. Deze moet constant afscheid nemen van typische BMW-eigenaardigheden. Denk aan de atmosferische zes-in-lijn, de hofmeisterknik, decent design in het algemeen en in sommige gevallen zelfs achterwielaandrijving!

BMW gaat afscheid nemen van de ‘i’

Maar er gaat meer verdwijnen bij BMW en dat is de ‘i’. En nee, het gaat niet om de i4 en i5. Nee, BMW gaat de legendarische ‘i’ vaarwel zeggen die ACHTER de modelnaam staat. Dat meldt de doorgaans uitstekend geïnformeerde ‘ynguldyn’ op Bimmer Post.

Nu is het op zich niet zo heel erg vreemd. Lang, lang geleden hadden BMW’s nog motoren met een carburateur. De latere versies met brandstofinjectie kregen de ‘i’ achter het de typenaam. Uiteindelijk had elk model brandstofinjectie en dus die ‘i’ achter de naam.

Maar BMW gaat dus die legendarische ‘i’ afdanken. De eerste auto waarmee dat gaat gebeuren is de nieuwe generatie BMW 1 Serie, de F70 (de huidige is de F40). Net als de BMW X5 van de E70-generatie krijgt de huidige 1 Serie dus geen facelift (LCI), maar gaat BMW meteen door naar een nieuw model. Daarna krijgt de BMW X3 ook de vernieuwde benaming.

De d blijft dan weer wel

Opmerkelijk is dat alleen bij benzinemotoren de i komt te verdwijnen, maar dat de diesels de ‘d’ blijven behouden. Dus de benzine 1 Serie met 1.5 liter driecilinder benzinemotor heet dan 118, terwijl de dieselversie met tweeliter viercilinder diesel 118d heet. Bij de X4 is het dan X3 xDrive20 en X4 xDrive20d.

De reden waarom BMW dit doet is vrij logisch: de ‘i’ gaan ze gebruiken voor elektrische auto’s. Sterker nog, dat doen ze al, maar dan staat de letter ervoor en niet erachter. In 2024 is het afgelopen bij alle modellen. Dus de 520i die net is voorgesteld zal een collector’s item worden als BMW de naam omdoopt naar 520 in 2024.

