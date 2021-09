Deze man is full-time bezig met de geur van Nissans

Zonder deze man (ook wel bekend als ‘de Neus van Nissan’) was het misschien wel niet uit te houden in een nieuwe Nissan.

Zoals je wellicht wist, komt er heel veel kijken bij de ontwikkeling van een nieuwe auto. Zoals je wellicht ook wist, wordt er ongelofelijk veel geld en manuren tegenaan gesmeten. Wat je misschien nog niet wist: er zijn mensen dag in dag uit bezig met de geur van een auto-interieur. Bij Nissan in ieder geval.

Nissan zet namelijk hun ‘Odour Evaluation Lead Engineer’ in de spotlight, een zekere Peter Karl Eastland. Bij het horen van deze functietitel zou je denken dat Nissan een acteur heeft ingehuurd om de wereld eens flink bij de neus te nemen, maar niets is minder waar. Een blik op de kalender leert ons namelijk dat het 15 september is en geen 1 april.

Het interieur van een Nissan heeft dus niet een bepaalde geur omdat de gebruikte materialen toevallig zo ruiken. Nee, die geur is met uiterste zorg samengesteld. En Peter Karl Eastland is daar dus fulltime mee bezig, met behulp van een panel van specialisten. In zijn hoedanigheid als Odour Evaluation Lead Engineer beoordeelt hij alle materialen op hun geur en hoe deze geuren samen een aangenaam geheel kunnen vormen.

Je bent misschien benieuwd hoe je bij zo’n functie terechtkomt. Om te beginnen moet je een neus hebben voor dit werk. Peter Karl Eastland is gezegd met een extreem scherpzinnig reukvermogen, iets waar hij al op jonge leeftijd achterkwam. Volgens Nissan maakten deze buitengewone olfactorische talenten hem een perfecte kandidaat voor de functie van Odour Evaluation Lead Engineer. Dat hij toevallig ook scheikunde had gestudeerd kwam mooi van pas.

Als je straks dus in een nieuwe Nissan stapt en overweldigt wordt door de aangename geur, dan weet je nu wie daar verantwoordelijk voor is.