Dit is de lekkerste Volvo S60 van Marktplaats

Qua kleur in ieder geval. Deze unieke Volvo S60 is namelijk uitgevoerd in Saffron Pearl.

Als je een auto wilt waarmee je niet opvalt en niemand voor het hoofd stoot, dan is een Volvo een uitstekende keuze. Met een Volvo kun je overal voor de dag komen. Je zou dus kunnen zeggen: een Volvo is een veilige keuze.

Toch zijn er af en toe Volvo-rijders die uit de band springen. Door hun auto in Saffron Pearl te bestellen bijvoorbeeld. Deze donkeroranje kleur is uniek, fraai en toch ook weer niet té opvallend. De kleur was leverbaar op de twee meest blitse modellen die Volvo rond de millenniumwisseling in het gamma had: de V70R en de C70.

Op meer recente Volvo’s hebben we de kleur niet teruggezien, maar blijkbaar is er toch nog incidenteel een exemplaar uitgevoerd in Saffron Pearl. Een Nederlandse Volvo-freak heeft namelijk een tweede generatie V70 én een S60 in deze kleur. Die laatste staat nu te koop op onze favoriete occasionsite, Marktplaats.

In de advertentie valt te lezen dat de eigenaar eerst in het bezit was van de V70 en eerder dit jaar op een S60 in precies dezelfde kleur stuitte. Volgens hem zijn het respectievelijk de enige Nederlandse Volvo V70 en de enige Nederlandse Volvo S60 in Saffron Pearl.

De S60 die hij tegenkwam was wel een S60 met wat werk. De auto heeft daarom een volledige motor- en automaatrevisie gekregen. Nu hij toch bezig was, heeft de eigenaar ook wat bescheiden upgrades doorgevoerd. Een nieuwe turbo zorgt ervoor dat de vijfcilinder nu 300 pk heeft in plaats van 250 pk. Net zoveel als een S60 R dus.

De velgen zijn ook niet origineel, want dat zijn 18 inch Mirzam-velgen. Deze zijn afkomstig van de C70. Dan hebben we het over de tweede generatie, niet de generatie die leverbaar was in Saffron Pearl. Over het interieur kunnen we helaas weinig zeggen, want daar zijn geen foto’s van.

Deze flitsende Volvo heeft inmiddels 252.000 km gelopen. Daar zitten maar 900 km bij van de laatste eigenaar, want die heeft de auto vooral gekocht om ‘m op te knappen. En omdat ‘ie zo leuk staat naast zijn V70. Een bod uitbrengen kan op de Marktplaats-advertentie. De vraagprijs is €8.900.