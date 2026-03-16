Deze MAN TGE is een offroad-monster met een race-achtergrond

Voor wie zijn bestelbus toch net iets te saai vindt.

De Dakar Rally is geen plek voor een standaard servicebus. Daarom hebben Delta4x4 en X-raid de MAN TGE een upgrade gegeven waarmee hij net zo makkelijk door zand duikt als de rallyauto’s die hij moet ondersteunen. En precies die upgrade kan jij jouw busje ook geven.

Offroad-expertise uit de Dakar Rally

De Duitse offroad-specialist Delta4x4 en het motorsportteam X-raid hebben hun krachten gebundeld voor de Dakar Rally. X-raid ging voor snelle tijden in het moderne klassement, terwijl Delta4x4 zich door de Dakar Classic worstelde. Om het team onderweg niet met een vastgelopen servicebus te laten zitten, werden vier MAN TGE’s uitgerust met een speciale Cross Country Kit, zodat ook de werkbus probleemloos door het zand kan ploegen.

Zo maak je een busje Dakar-proof

De MAN TGE’s kregen een flinke reeks offroad-upgrades om beter met het zware terrein om te kunnen gaan. Zo werd de bus voorzien van een verhoogde ophanging van 40 millimeter op zowel de voor- als achteras, wat hem flink wat meer bruikbare bodemvrijheid geeft.

Daarnaast staan de bussen op 18-inch Klassik_B RUGGED aluminium velgen, gecombineerd met Loder AT #1 all-terrain banden. Die moeten zorgen voor extra grip in zand en losse ondergrond, maar ook nog te gebruiken zijn op het asfalt.

Voor de carrosserie zijn verbrede wielkastranden gemonteerd, die niet alleen bescherming bieden, maar natuurlijk ook een stoerder uiterlijk geven. Aan de voorkant zit een stevige bullbar met PIAA rally-verstralers. Hiermee zijn ook de nachtelijke etappes in de woestijn geen probleem.

Tot slot kreeg de bus een achterladder met reservewielhouder, zodat het dak makkelijk bereikbaar is en er extra uitrusting kan worden meegenomen.

De prijzen

Mocht jij flinke plannen hebben en heel toevallig hetzelfde MAN-busje hebben, dan kan jij deze upgrades natuurlijk ook kopen. Zo kost een complete wielset 4.080 euro, een achterladder met reservewielhouder 2.595 euro, de liftkit 1.670 euro en de bullbar 595 euro. Omdat de MAN TGE technisch hetzelfde is als de Volkswagen Crafter en zelfs optisch minimaal verschilt, lijkt het erop dat deze kit ook op de VW’s past.

Een heel erg goedkoop setje wordt het dus niet. Ga je toch voor het hele pakket, dan heb je wel een stoer busje.