Nederlandse prijs van Lexus ES maakt de sedan zo goed als kansloos

Luxe sedans associëren we vooral met de Duitse grootmachten. Veel merken hopen wat van de dominantie van de 5 Serie en E-Klasse te snoepen. Lexus poogt dat al jaren met de ES. Nu zit de sedan in zijn achtste generatie en komt naar Nederland. Helaas voor Lexus lijkt de ES in Nederland wat te duur te zijn.

De ES is er als hybride en EV. In de eerste vorm krijg je en 2,5-liter viercilinder met 201 pk en de bekende eCVT-transmissie. Je herkent de hybride aan de smalle sleuf in de neus. De EV is de 350e (224 pk, 530 km range) en de ES 500e met 343 pk, volledig variabele vierwielaandrijving en een acceleratie van 0–100 km/u in 5,6 seconden.

Met een lengte van maar liefst 5,14 meter (16,5 centimeter meer dan de vorige generatie) is het een vrij ruime sedan, dat dan weer wel. Hieronder vind je nog meer relevante informatie, waaronder ook de Nederlandse vanafprijzen.

Lexus ES: specificaties en prijzen

Model ES 300h ES 350e ES 500e Aandrijving FWD & AWD FWD AWD Motor 2,5 liter viercilinder eAxle eAxle Capaciteit batterij (kWh, bruto) – 77 75 Elektrische range – Tot 581 kilometer Tot 529 kilometer AC-boordlader – 22 kW 22 kW Systeemvermogen (kW/pk) 148/201 165/224 252/343 Acceleratie 0-100 km/u (seconden) 8.2 (FWD)

8.0 (AWD) 8.2 5.7 Vanafprijs 66.795 euro 64.995 euro 69.995 euro

De Lexus ES kost je dus minimaal 65k en dan heb je een EV met nog geen 600 kilometer actieradius volgens de WLTP. De hybride is nog wat duurder. Over duur gesproken: voor minder geld rij je al in een EX60. Wil je niet meegaan met de hogezittrend? Een A6 e-tron is ook goedkoper. En als je toch iets meer gaat uitgeven: de BMW iX3 van de Neue Klasse begint bij 70k.

Daarom zullen wij niet zomaar een weddenschap afsluiten dat deze ES binnenkort de Nederlandse straten zal domineren. Meer weten over de Lexus ES? Onze @wouter vertelt je in de video hieronder alles over de sedan!