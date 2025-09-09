Grote Volkswagen uit 2022 is nu al bijna miljonair

Iemand heeft een aardig bizarre 280.000 kilometer PER JAAR gereden in deze gigantische ‘Volkswagen’.

Bestelwagens zijn vaak niet het laatste woord in verfijning. Dat heb je immers niet nodig. Toch is het wel fijn als je bus niet helemaal een blikkerig, lawaaiig onding is dat rijdt als een vrachtwagen. Daarvoor is de Volkswagen Crafter een heerlijke bus. Ja, het is natuurlijk iets groter en zwaarder dan een personenauto, maar verder zit het qua verfijning niet ver af van vele andere Volkswagens én je krijgt dezelfde TDI die je vindt in de Golf, Passat of andere VAG-modellen. Nou wil uw scribent niet beweren dat het kennisveld qua busjes even groot is als qua auto’s, maar voor mijn baan naast Autoblog-schrijver is een Crafter mijn dagelijks vervoer. En dat bevalt beter dan welke andere bus dan ook. Een begrijpelijke keuze dus, aangezien bedrijfswagens nog wel eens kilometervreters willen zijn.

Kilometerstand

Daar vinden we weer eens keihard bewijs van. De huidige generatie Crafter is de eerste die gebouwd wordt zonder Mercedes-partnerschap en is alweer onder ons sinds 2017. Genoeg tijd om veel te rijden. Maar wat nou als we je vertelden dat de Crafter van vandaag al ruim 850.000 kilometer erop heeft zitten. Mwoah, ook dat klinkt reëel. Oké, laatste feitje om dit nummer even op te blazen: hij komt niet uit 2017, maar uit 2022. Deze kilometers zijn gemaakt in iets meer dan drie jaar tijd. Meer dan 280.000 kilometer per jaar. Deze bus rijdt wat veel mensen jaarlijks rijden per maand. Elke maand. Zonder stoppen.

MAN TGE

Dus, wat krijg je? Nou, in eerste instantie een logo op de voorkant en het stuur dat je wellicht niet herkent als VW-logo. Het is dan ook een MAN TGE. Die ken je wellicht van vrachtwagens, maar is een VAG-dochter. Zodoende besloot VAG om de Crafter te rebadgen als MAN TGE. Daarom kun je dit gewoon een Crafter noemen, want behalve de logo’s zijn het exact dezelfde bussen.

Zoals gezegd moet het dashboard je redelijk bekend voorkomen als je wel eens in een Golf of Passat van rond dit bouwjaar hebt gezeten. Stuur, navigatiescherm, tellerbak: allemaal bekende materie. Het enige dat je moet missen uit gelijkwaardige personenauto’s is de DSG-transmissie: dat is in de Crafter en TGE een automaat (een normale met koppelomvormer) van Aisin. De advertentie zegt zes versnellingen, terwijl ‘mijn’ Crafter (en die het internet kent) er acht heeft. Hoe dan ook, je krijgt de mogelijkheid om handmatig een versnelling op en neer te schakelen als je het niet eens bent met het schakelgedrag.

Voorin ligt de 140 pk sterke versie van de 2.0 TDI. Je had ze sterker, maar voor normaal gebruik is dit prima. Leuk feitje dat je nu altijd opvalt als je een MAN TGE ziet: op de zijkant staat ‘TGE 3.140’, wat de maximumgewichtsklasse (3,5 ton) en het motorvermogen betekent. Iets dat het merk leent van hun vrachtwagens. De bus in kwestie is 6,8 meter lang en heet de ‘Super Hoog’, wat natuurlijk slaat op de dakhoogte. Je kan er genoeg in kwijt, zeg maar.

De MAN TGE in kwestie laat zijn kilometerstand het meest opvallend zien aan de bestuurdersstoel: daar zit een knoeperd van een gat in en hij is wat smoezelig. Verder oogt het nog oké, al is het natuurlijk lastig om heftige leeftijdskwaaltjes te zien op een bus uit 2022.

Kopen

In 2022 is er volgens de kentekencheck 71.695 euro betaald voor deze MAN TGE in 2022, waarvan er nu nog 11.500 euro over is. Het is een nogal anonieme witte bus, wat natuurlijk voordelen heeft. En hey, nieuwe bestuurdersstoel erin en je zou nooit zeggen dat je nog maar 150.000 kilometer af zit van één miljoen kilometers. Koop dan!(?)