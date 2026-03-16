Na het nepgeluid ga je bij Porsche ook nepschakelen met een handbak!

Zelf schakelen blijft leuk, dus Porsche zoekt een manier om dat gevoel te behouden

De handgeschakelde versnellingsbak is een beetje zoals een platenspeler: ooit overal aanwezig, tegenwoordig eigenlijk alleen geliefd bij liefhebbers. Toch zijn er nog steeds bestuurders die graag zelf door de versnellingen roeren. Bij Porsche lijken ze dat ook te snappen, al pakken ze het een tikkeltje anders aan dan je zou verwachten.

Een nieuw patent

BMW deelde een tijdje terug al dat het leven van de handbak op zijn laatste kilometers loopt. Dat betekent echter niet dat fabrikanten het idee van zelf schakelen meteen in de prullenbak gooien. Omdat Porsche precies dat idee in gedachten heeft, heeft de Duitse autobouwer een nieuw patent ingediend. Hierin staat dat Porsche aan een systeem waarmee de bestuurder zowel handgeschakeld als automaat kan rijden. En nee, het is niet hetzelfde als de Koenigsegg.

De handbak… maar dan digitaal

Het systeem in kwestie gaat bij de naam: shift-by-wire, en is dus niet fysiek verbonden met de versnellingsbak. In plaats daarvan sturen sensoren simpelweg elektronische signalen naar de aandrijflijn. Volgens het patent kan de pook in twee dimensies bewegen. Naar voren en achteren om een versnelling te selecteren, en naar links en rechts om tussen verschillende “schakelpoorten” te bewegen. Zoals het klassieke H-patroon van een handbak dus.

Een slim vergrendelingssysteem bepaalt vervolgens hoe de pook werkt. Staat het systeem op slot, dan functioneert hij als een normale automaat. Ontgrendel je hem, dan kun je de pook door verschillende schakelgangen bewegen alsof je een ouderwetse handbak bedient. Veren en elektromotoren zorgen zelfs voor weerstand en feedback, zodat het ook echt voelt alsof je mechanisch schakelt. Klink tof, toch?

Anders dan bij Koenigsegg

Het idee doet misschien denken aan de Koenigsegg CC850, die zowel een automatische als handmatige transmissie kan gebruiken. Daar zit het verschil echter in de techniek. Bij Koenigsegg zit het trucje daadwerkelijk in de versnellingsbak zelf. Die kan fysiek wisselen tussen een automatische en een handmatige configuratie. Porsche pakt het anders aan: de transmissie blijft gewoon een automaat, een dubbele koppeling of zelfs onderdeel van een elektrische aandrijflijn.

De truc zit dus vooral in de gebruikservaring van de bestuurder. Met andere woorden: de auto schakelt misschien automatisch, maar jij mag gewoon lekker doen alsof je het zelf doet. En eerlijk is eerlijk, als dat het rijplezier een beetje in leven houdt terwijl handbakken uitsterven, dan vinden veel liefhebbers dat waarschijnlijk helemaal prima.