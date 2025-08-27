Autoblog.nl

Video: Motorrijder snapt offroad niet

Auteur: , gepost om Reageer

Help, geen asfalt. Wat te doen?

Motorrijden moet je leren. Daar is tijd voor nodig. Deze motorrijder is niet gewend aan offroaden en gooit tijdens het rijden de handdoek in de ring.

Bekijk ook deze video: Haastige Mercedes veroorzaakt aanrijding

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken