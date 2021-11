GP van Mexico VT2: Verstappen aan de leiding

VT2 van de GP van Mexico geeft een indicatie van welke tijden er op de baan gereden worden. Max doet wat van Max verwacht wordt op dit ‘Red Bull-circuit’.

We hebben weer een echt spannend titelgevecht in de Formule 1. Na de winst op CotA in de VS verdedigt Max zijn positie als leider in het klassement, maar Lewis Hamilton zit hem op de hielen. Bij de GP van Amerika had Max zichzelf nog te bewijzen, want hij heeft daar nog nooit nummer één gepakt. Het feest gaat nu echter naar het altijd zonnige Mexico en daar heeft Max al vaker laten zien dat hij de winst kan pakken. Het wordt dus weer spannend.

Checo’s thuisbasis

In Mexico gaat het echter niet automatisch over Max Verstappen, want de GP van Mexico wordt gehouden in het thuisland van Max zijn teamgenoot bij Red Bull, Sergio Pérez. Max krijgt altijd bij de GP van België en nu ook bij de GP van Nederland een speciale helm, dus mocht Checo dat bij zijn thuisrace ook.

VT2 GP van Mexico

Laten we ons eens richten op wat men in de Formule 1 meestal doet: racen. De race zelf is morgen om 20:00 Nederlandse tijd en de kwalificatie vanavond om 21:00. Dus eerst krijgen we nog de drie vrije trainingen. Dat verloopt aardig rustig, dus wie is momenteel het snelste?

Dat is, zoals je aan de titel al kon zien, Max Verstappen! De tijden uit de VT2 van de GP van Mexico zijn natuurlijk altijd een indicatie, maar het laat wel zien dat de strijd wederom aan is. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton zetten namelijk beide een bijna even snelle tijd neer en ook Sergio Pérez volgt op korte afstand. Ferrari volgt met beide bestuurders, Pierre Gasly van AlphaTauri scheidt Sainz en Leclerc. Tsunoda, Vettel en Alonso maken de top 10 af.

Straffen

Wel wordt duidelijk dat twee bestuurders na hun rondjes in de VT2 van de GP van Mexico even een lange nacht slaap kunnen vatten, want Stroll en Tsunoda starten allebei vanaf de achterste rij. Er worden bij Aston Martin en AlphaTauri weer krachtbronnen gewisseld en dat gaat niet zonder straf. Pérez heeft ook een paar nieuwe onderdelen gekregen, waaronder een nieuwe uitlaat, maar dat mag zonder straf. Toto Wolff van Mercedes zei nog dat het team zich zorgen maakte over de motor van Hamilton en dat er een motorwissel voor hem aan zat te komen, maar dat lijkt nu niet meer aan de orde.

