Breng deze BMW 5 Serie naar een miljoen voordat ‘ie wegroest

Deze BMW 5 Serie occasion is voor 89 procent onderweg naar de magische miljoen kilometer. De vraag is echter of de race tegen het roestmonster gehaald gaat worden.

We hebben er weer eentje: een high mileage hero. Een auto met een (logische!) kilometerstand die al lekker onderweg is naar de magische zeven getallen. In theorie ideaal: een dikke BMW 5 Serie occasion. Want wie van hoge kilometerstanden houdt, wil wellicht ook wel eens iets dikkers dan een Volvo stationwagon.

BMW 5 Serie occasion

Want je kunt ook in een heuse BMW 5 Serie occasion neerploffen. Het gaat om een 530d uit 2000, dus met de 2.9 liter zes-in-lijn diesel die 184 pk levert. Voor zo’n dikke motor is het wellicht wat vreemd om stoffen bekleding te hebben, maar met mooi notenhout in het interieur en een reeks fijne opties heb je ook weinig te klagen.

Ook aan de buitenkant heb je niet alles wat je normaliter nodig hebt om deze BMW 5 Serie occasion écht mooi te maken, maar dat mag de pret niet drukken. Je krijgt namelijk wel xenonlampen, bijvoorbeeld. Maar geen M-pakket fratsen of grote velgen, bijvoorbeeld. Misschien wel mooi zo, dan komen de mooie lijnen van een E39 beter uit de verf.

Kilometerstand en prijs

“Huh, kun je nu ook al met een schraapspecificatie BMW 5 Serie occasion op Autoblog komen?” Ja, mits hij iets bijzonders heeft. En deze 5 Serie heeft iets bijzonders. Zoals gezegd is dit een mooie high mileage hero. De kilometerteller noteert 889.658 kilometer. 88,9 procent onderweg naar een miljoen en 42.000 kilometer per jaar. Je koopt een auto zonder importhistorie, met alle boekjes, met NAP-kilometerstand en in een relatief nette specificatie. Dat alles voor 799 euro: een vriendelijk bedrag. Wat kan er mis gaan?

Roestmonster

We kunnen uitleggen waarom die prijs zo vriendelijk is: er zitten wat smetjes op de auto. Of nou ja, noem het maar smetjes. De auto wordt langzaam opgegeten door roest. Rondom kun je wat krokante stukjes in de lak vinden en plekjes waar de lak zijn binding met het metaal moest opgeven. De dorpel spant de kroon, daar zit gewoon een flink gat in. Je moet dus van lassen houden als je 799 euro betaalt voor deze BMW 5 Serie.

Maar goed, een BMW 5 Serie occasion met 889.000 km op de teller voor 799 euro, het kan. Zoals altijd: dan moet je het wel willen. Je slag slaan doe je op de advertentie van de BMW 5 Serie.

Met dank aan Joost voor de tip!