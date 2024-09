Deze Mansory SUV heeft maar 350 pk

Jazeker, een getunede patser-SUV die géén 800 pk heeft.

Er is geen tuner die zo’n breed portfolio heeft als Mansory. Van een Rolls-Royce Phantom tot een Smart Fortwo: niets is veilig voor de beruchte tuner. Nu hebben ze weer een nieuw merk aan hun portfolio toegevoegd: Ineos. Dit had je waarschijnlijk niet geraden, maar eigenlijk is het wel een logische keuze.

Voor de Defender is er namelijk een hele grote markt met aftermarket-producten, dus waarom dan niet voor de Ineos? Die is immers direct geïnspireerd op de Defender. De Ineos wordt natuurlijk in minder grote aantallen geproduceerd, maar Mansory heeft wel bodykits ontwikkeld voor auto’s die nog veel zeldzamer zijn.

Mansory is in staat om designs compleet om zeep te helpen, maar bij de Ineos Grenadier valt het reuze mee. Deze auto kan een beetje extra opsmuk prima hebben. Mansory wijkt niet af van hun gebruikelijke recept en heeft daarbij gretig gebruikt gemaakt van carbon. Ze hebben ook gestrooid met verlichting, want we tellen zo al twaalf extra lampen.

De bodykit had misschien ook nog van een andere tuner kunnen komen, maar het interieur is echt onmiskenbaar Mansory. Dit is helemaal opnieuw bekleed met roze leer, met een wit dak en witte gordels. Tevens komt er hier en daar nog wat carbon om de hoek kijken.

Aan de aandrijflijn van de Ineos Grenadier heeft Mansory ook nog wat gesleuteld. Dit is de welbekende B58 zes-in-lijn van BMW, die in de Ineos standaard 286 pk en 450 Nm levert. Daar heeft Mansory nu 350 pk en 560 Nm van gemaakt. Harstikke prima voor een off-roader natuurlijk, maar voor Mansory-begrippen zijn het bescheiden aantallen. Een béétje Mansory-SUV heeft 800 pk. Minstens.