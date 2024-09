Dit is de krachtigste handgeschakelde auto ter wereld (1.817 pk!)

De handbak is nog niet dood, want er is weer een nieuwe handgeschakelde hypercar!

De handbak is al heel lang ten dode opgeschreven, ook bij sportieve auto’s. Toch zijn er de laatste jaren nog een aantal gloednieuwe sportauto’s met handbak gepresenteerd. De Pagani Utopia bijvoorbeeld, en de Gordon Murray Automotive T.50. Als je dacht dat dit de laatste waren heb je het mis, want nu is er weer een nieuwe hypercar met handbak!

Dit is een auto die wel al kennen, alleen nog niet met handbak. Op basis van de Venom F5 presenteert Hennessey nu de Venom F5-M Roadster. Het nieuws zit ‘m in de M, die staat voor Manual. In plaats van een automaat heeft de Venom nu een handgeschakelde zesbak.

De handbak van de Venom F5-M moet wel buitengewoon degelijk zijn, want deze bak moet maar liefst 1.817 pk aankunnen. Dat is namelijk het vermogen wat de brute 6,6 liter twinturbo V8 levert. Het is ietsje minder dan de Venom met automaat (die heeft 1.842 pk), maar alsnog is dit bizar veel voor een handgeschakelde auto.

De handbak is overigens niet het enige wat er veranderd is bij de Venom F5-M. Hennessey heeft voor de gelegenheid ook de aerodynamica aangepast. De grote vin achterop (inclusief Amerikaanse vlag), de roof scoop en de canards op de voorbumper kom je op de ‘gewone’ Venom F5 Roadster niet tegen.

Gek genoeg is de Venom F5-M wel goedkoper. Voor de Venom F5 Roadster werd destijds een prijs gecommuniceerd van 3 miljoen dollar, terwijl deze ‘maar’ 2,65 miljoen kost. Als je wel interesse hebt in een auto met 1.817 pk en een handbak heb je pech: alle exemplaren (dat zijn er 12) zijn al uitverkocht.