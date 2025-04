De Porsche 944 werkt wonderwel als moderne blepper

Wel wel wel…De beste Porsche (de 944) blijkt wonderwel te werken als moderne Porkert.

Zoals bekend is uw trouwe verslaggever groot supporter van de trans community. Of het nu een 924, 928, 944 of 968 is, ondergetekende graaft het allemaal. One love bro, je weet zelluf. Mijn eigen 944 gaat ook nog steeds als een speer. Gisteren zijn er weer wat kleine dingetjes opgeknapt waardoor nu ook mijn koplampen weer branden. Oh de geneugten van een oude auto….

Wat natuurlijk ontzettend gaaf zou zijn, is als Porsche de 928 of 944 opnieuw zou maken met een modern sausje. Van de 928 is er inmiddels een restomod, die soort van gaaf is. In geval van de 944 maakt Porsche natuurlijk al de Cayman als sportwagen onder de 911. Echter, als middenmotor is dat natuurlijk toch ook een hele andere auto. Bovendien is ‘ie bij lange na niet zo bonkig als de 944.

Maar ja, zou het werken, dit 70s/80s design met moderne Porsche looks? Instagrammer Mr. Simmonson nam de proef op de som met behulp van AI. En na uurtjes tweaken en nog een keer tweaken, is dit het eindresultaat. Een klein beetje bronstig worden we hier wel van. Stuur die Cayman maar die bietenbrug op!

Met een 918-achtig front, LED-lampjes met de look van klapkoplampen en gladde oppervlakten ziet de moderne 944 er bijzonder geslaagd uit. Zo blijkt maar weer dat het design van ons aller Harm Lagaay de tand des tijds wonderwel heeft doorstaan. Ook de blik vanaf de zijkant en achterkant mogen er zijn. Al is uw verslaggever wellicht een beetje bevooroordeeld. Maken…of kraken?